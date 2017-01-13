Строительство лыжной базы завершается в Углегорском районе
Открытие запланировано на 28 и 29 января
Уже на следующей неделе жители Углегорского района смогут в полной мере воспользоваться услугами новой лыжной базы. К строительству которой приступили в апреле 2016 года, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.
За это время на земельном участке, площадью 400 м кв в полном объеме выполнены строительно-монт
В новом здании лыжной базы будут располагаться тренерские, небольшой спортивный зал, медицинский кабинет, раздевалка мужская и женская с душевыми комнатами для спортсменов, туалетные комнаты, складское помещение, смазочная, буфет, а также два гостиничных номера для размещения спортсменов во время учебно-спортивны
Помимо этого, в здании будет организован прокат лыжного инвентаря для населения района, также предусмотрена раздевалка для посетителей. В настоящее время на лыжную базу перевозят более 150 комплектов лыж, которые в прошлом году район получил от министерства спорота и молодежной политики Сахалинской области и от партии «Единая Россия».
В полной мере база начнет свою работу уже в следующие выходные – 28 и 29 января. Там пройдет Первенство Углегорского муниципального района по лыжным гонкам.
Находится лыжная база по улице Бумажной (район Бумзавода, за народным судом).