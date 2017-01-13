Строительство лыжной базы завершается в Углегорском районе

Уже на следующей неделе жители Углегорского района смогут в полной мере воспользоваться услугами новой лыжной базы. К строительству которой приступили в апреле 2016 года, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

За это время на земельном участке, площадью 400 м кв в полном объеме выполнены строительно-монт ажные работы по возведению модульных блоков нового здания. На объекте были установлены фундаментальные блоки, проведен септик, подключено электричество. Также выполнены работы по благоустройству прилегающей территории с установкой бордюров, обустроена парковка для автотранспорта, установлены опоры освещения, выполнено ограждение объекта, сделан пожарный проезд. В настоящий момент строители заканчивают мелкие работы внутри здания (установка дверных и оконных ручек, установка мебели, жалюзи и т.д).

В новом здании лыжной базы будут располагаться тренерские, небольшой спортивный зал, медицинский кабинет, раздевалка мужская и женская с душевыми комнатами для спортсменов, туалетные комнаты, складское помещение, смазочная, буфет, а также два гостиничных номера для размещения спортсменов во время учебно-спортивны х сборов и на время соревнований.

Помимо этого, в здании будет организован прокат лыжного инвентаря для населения района, также предусмотрена раздевалка для посетителей. В настоящее время на лыжную базу перевозят более 150 комплектов лыж, которые в прошлом году район получил от министерства спорота и молодежной политики Сахалинской области и от партии «Единая Россия».

В полной мере база начнет свою работу уже в следующие выходные – 28 и 29 января. Там пройдет Первенство Углегорского муниципального района по лыжным гонкам.

Находится лыжная база по улице Бумажной (район Бумзавода, за народным судом).