Чемпионат по прыжкам на батуте пройдет в Корсакове

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Участие в соревнованиях примут спортсмены от 7 лет

В предстоящее воскресенье, 22 января, в Корсакове (пер. Молодежный, 7 спортивный зал ДЮСШ) состоятся чемпионат и первенство Сахалинской области по прыжкам на батуте и акробатической дорожке. Начало соревнований в 11:00, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Медали первенства разыграют спортсмены массовых разрядов от 7 до 12 лет, юноши и девушки 13-14 лет, выступающие по программе КМС, а также мастера спорта возрастной группы 2001-2002 г.р. За награды чемпионата островного региона поборются спортсмены 2000 г.р. и старше (кандидаты в мастера спорта, мастера спорта).

Организатором чемпионата и первенства выступает общественная организация «Федерация прыжков на батуте Сахалинской области» при поддержке регионального министерства спорта и молодежной политики.