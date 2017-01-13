новости
новости
Регистрация
Чемпионат по прыжкам на батуте пройдет в Корсакове
batyr-ssh.ru

Чемпионат по прыжкам на батуте пройдет в Корсакове

Участие в соревнованиях примут спортсмены от 7 лет

В предстоящее воскресенье, 22 января, в Корсакове (пер. Молодежный, 7 спортивный зал ДЮСШ) состоятся чемпионат и первенство Сахалинской области по прыжкам на батуте и акробатической дорожке. Начало соревнований в 11:00, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Медали первенства разыграют спортсмены массовых разрядов от 7 до 12 лет, юноши и девушки 13-14 лет, выступающие по программе КМС, а также мастера спорта возрастной группы 2001-2002 г.р. За награды чемпионата островного региона поборются спортсмены 2000 г.р. и старше (кандидаты в мастера спорта, мастера спорта).

Организатором чемпионата и первенства выступает общественная организация «Федерация прыжков на батуте Сахалинской области» при поддержке регионального министерства спорта и молодежной политики.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:04 +2
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьКорсаков
Прочее
батутпрыжки на батутеакробатическая дорожкагимнастика
Популярное на ASTV
Сахалинка нашла сумку с полумиллионом евро и вернула ее хозяину
Сахалинка нашла сумку с полумиллионом евро и вернула ее хозяину
Южносахалинка покончила с собой на балконе многоквартирного дома
Южносахалинка покончила с собой на балконе многоквартирного дома
Несовершеннолетний житель Смирных зарезал 18-летнего сахалинца
Несовершеннолетний житель Смирных зарезал 18-летнего сахалинца
Партию куриных полуфабрикатов признали опасной сахалинские специалисты
Партию куриных полуфабрикатов признали опасной сахалинские специалисты

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
багз-банни
Написано сегодня, в 16:01
Моё ведёрко валерьянки наготове!
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Мужчинам хотят дать привилегии при поступлении в педагогические вузы
Мужчинам хотят дать привилегии при поступлении в педагогические вузы
У 612 детей на Сахалине выявили педикулез в минувшем году
У 612 детей на Сахалине выявили педикулез в минувшем году
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru