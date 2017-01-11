Сахалинцы вошли в десятку лучших горнолыжников Кубка Азии

На южнокорейском курорте Йонгпьонг, где продолжается этап Кубка Азии (Far-East Cup) по горнолыжному спорту, накануне прошли состязания в слаломе-гиганте, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

В мужской гонке стартовали 84 горнолыжника. Лучшим из россиян стал Павел Трихичев, занявший второе место. Лучший результат среди сахалинцев показал Алексей Жилин, замкнувший ТОП-10. Еще один сахалинец Александр Воронов занял 18-е место. Юрий Другов не сумел финишировать в первой попытке, а Дмитрий Ульянов – во второй.

В женской гонке приняли участие 37 горнолыжниц. Лучший результат среди россиянок показала Влада Буреева из Южно-Сахалинска. У нее - восьмое место.