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Сахалинцы вошли в десятку лучших горнолыжников Кубка Азии
farpost.ru

Сахалинцы вошли в десятку лучших горнолыжников Кубка Азии

Влада Буреева и Алексей Жилин проявили себя в слаломе-гиганте

На южнокорейском курорте Йонгпьонг, где продолжается этап Кубка Азии (Far-East Cup) по горнолыжному спорту, накануне прошли состязания в слаломе-гиганте, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области. 

В мужской гонке стартовали 84 горнолыжника. Лучшим из россиян стал Павел Трихичев, занявший второе место. Лучший результат среди сахалинцев показал Алексей Жилин, замкнувший ТОП-10. Еще один сахалинец Александр Воронов занял 18-е место. Юрий Другов не сумел финишировать в первой попытке, а Дмитрий Ульянов – во второй.

В женской гонке приняли участие 37 горнолыжниц. Лучший результат среди россиянок показала Влада Буреева из Южно-Сахалинска. У нее - восьмое место.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:46 0
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Комментарии
Online
багз-банни Online
Написано сегодня, в 12:22
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+1
Online
MIG_85 Online
Написано сегодня, в 12:26
Молодцы!!! Ребята, Вы крутые!!! Пора показать всему миру, что и на Сахалине есть спортсмены. Знай наших!!!
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