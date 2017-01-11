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Сахалинские горнолыжники вышли на старт этапа Кубка Азии

Сахалинские горнолыжники вышли на старт этапа Кубка Азии

Cоревнования проходят на южнокорейском курорте Йонгпьонг

На южнокорейском курорте Йонгпьонг стартовал этап Кубка Азии (Far-East Cup) по горнолыжному спорту. В этих состязаниях принимает участие большая группа сахалинских спортсменов.

Как сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области, накануне прошли первые женские и мужские гонки в специальном слаломе. Дебют этапа принес россиянам первые награды. Бронзовыми призерами стали Екатерина Ткаченко и Александр Андриенко.

А вот сахалинцам в этот раз не удалось удачно преодолеть обе трассы. Так, в первой попытке не финишировали Влада Буреева, Юрий Другов, Алексей Жилин и Дмитрий Ульянов. На второй трассе сошел Александр Воронов.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:09 +3
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