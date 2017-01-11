Сахалинские горнолыжники вышли на старт этапа Кубка Азии

На южнокорейском курорте Йонгпьонг стартовал этап Кубка Азии (Far-East Cup) по горнолыжному спорту. В этих состязаниях принимает участие большая группа сахалинских спортсменов.

Как сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области, накануне прошли первые женские и мужские гонки в специальном слаломе. Дебют этапа принес россиянам первые награды. Бронзовыми призерами стали Екатерина Ткаченко и Александр Андриенко.

А вот сахалинцам в этот раз не удалось удачно преодолеть обе трассы. Так, в первой попытке не финишировали Влада Буреева, Юрий Другов, Алексей Жилин и Дмитрий Ульянов. На второй трассе сошел Александр Воронов.