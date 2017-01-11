Сахалинские гимнасты завоевали бронзу дальневосточного турнира

Сборная Сахалинской области по спортивной гимнастике вернулась из Благовещенска, где с 11 по 15 января проходил Всероссийский турнир городов Дальнего Востока и Сибири по спортивной гимнастике на призы мэра Благовещенска. Команда островного региона под руководством тренеров Дмитрия Кацука и Ольги Сперанской заняла третье общекомандное место. За медали престижного турнира боролись 11 команд, в том числе спортсмены из Монголии и Филиппин. Почетными гостями турнира стали заслуженная мастер спорта России, олимпийская чемпионка Елена Шевченко и член президиума Федерации спортивной гимнастики России Александр Козик.

- Честь Сахалинской области защищали КМС Илья Васьков, перворазрядники Михаил Михлик, Игорь Тян, Станислав Хомиченко, а также второразрядник Илья Федоркин, - комментирует выступление островных спортсменов, президент Федерации спортивной гимнастики Сахалинской области Ольга Сперанская. – Наши ребята боролись очень достойно и если они немного уступали спортсменам из Монголии, то с хозяевами турнира сражались на равных.

В итоге сборная Монголии заняла первое общекомандное место. Благовещенцы завоевали серебряные награды. Сборная Сахалинской области вошла в тройку лидеров командного зачета. В отдельных программах можно отметить отличное выступление Михаила Михлика. В опорном прыжке и в упражнении на брусьях он занял первые места.

«Золотым» выступлением отличился Илья Федоркин в упражнении конь-махи. Серебряные медали в копилку своих наград положили Станислав Хомиченко и Игорь Тян. Игорь был вторым в упражнениях на кольцах и брусьях, а Станислав взял серебро в упражнении конь-махи. Третье место в личном зачете занял Илья Васьков в упражнении на перекладине. По сумме многоборья Игорь Тян был четвертым, Станислав Хомиченко вошел в тройку призеров, а Михаил Михлик примерил на себя серебряную награду, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.