Хоккеисты «Сахалина» одержали победу в серии с «Тохоку Фри Блэйдс»

Заключительный матч серии с «Тохоку Фри Блэйдс» выдался богатым на памятные даты. А если к поводам для радости добавить стопроцентный результат в серии и ту атмосферу на арене, которую игроки создали вместе с болельщиками, то можно смело заявить: «Такой хоккей нам нужен». Правда, расстаться с ледовыми баталиями придется больше чем на месяц.

16 января в ДС «Кристалл» состоялся заключительный матч серии с «Тохоку Фри Блэйдс». К третьей встрече островитяне подошли, имея 6 заработанных очков. В первом матче подопечные Тертышного обыграли гостей со счетом 7:6, во втором одержали убедительную победу 5:1.

Первую шайбу в нынешней встрече забросили хозяева. Алексеев броском с синей линии поразил ворота Хата, 1:0. Ассистировал защитнику Еремин, набравший 200 очков за островную команду. Помимо этого попадания в створ, игроки «Сахалина» нанесли 9 бросков в цель, столько же и соперники. Джаррет был близок к взятию ворот, но штанга сегодня сыграла за лидеров.

Во втором периоде гости существенно оторвались по количеству ударов. «катаны» нанесли 12 бросков по воротам. Но Стельмах сыграл безупречно. Отрезок мог выдастся безголевым, если бы Печура на пятой минуте не замкнул передачу Метлюка вдоль линии ворот, 2:0.

Заключительный отрезок выдался не таким нервозным, как два предыдущих. Тем ни менее без ошибок и удалений не обошлось. За 4 минуты до конца встречи двухминутным штрафом был наказан Головин. При игре впятером против четверых Вакабаяши не решился снять голкипера, сделал это лишь тогда, когда играть команды начали в равных составах. Отыграть хотя бы одну шайбу у японцев не получилось. Вновь в их пустые ворота залетела шайба. На этот раз Корсунов, поставил точку в матче, успокоив нервы обеих команд. Итог 3:0. Стельмах в третий раз выдал «сухарь» в нынешнем сезоне. Берников, Еремин, Голышев, Алексеев отыграли 150-ый матч за островную команду.

Следующую игру команда Тертышного в рамках чемпионата АХЛ сыграет лишь 5 марта. Островитяне на выезде встретятся с «Пэйпер Крэйнс». К паузе «Сахалин» подошел, имея в активе 94 очка и занимая вторую позицию турнирной таблицы.

- Сегодня встреча выдалась самой нервозной в серии. Перед перерывом тяжело эмоционально настроиться на матч. На установке поговорили. Ребята нормально это восприняли. И смогли показать характер на льду. Хочется отметить настрой соперника. Никому не охота проигрывать две игры подряд. Тем более, что в первом матче они могли взять очки, - рассказывает главный тренер ХК ПСК «Сахалин» Сергей Тертышный. - Сегодня было много ошибок. Эмоции зашкаливали. Не успели перестроиться после прошедших матчей. А всегда нужна светлая голова. Был мандраж, ответственность давит.

- Конечно, хотели победить. Не получилось. Пропустили два гола, и надеялись хотя бы один отыграть. Одна шайба могла поменять многое. Но голкипер хозяев хорошо отыграл. Его работа вызывает восхищение. Игроки старались, выкладывались, фортуна нам не улыбнулась. Претензий к команде нет, - сообщает главный тренер ХК «Тохоку Фри Блэйдс» Крис Вакабаяши. - У игроков островной команды совершенно другие навыки и стиль игры. Они выше. Защитники островитян всегда стягиваются к воротам. Наша задача была не столкнуть их с пятачка, а искать другие способы и моменты для взятия ворот.

На вопрос о возможном исключении сборной России из гонки за золото Олимпиады 2018 года Крис Вакабаяши отметил, что без России Олимпийские игры будут неполноценными. Россия - это топовая хоккейная страна. Соответственно, уровень соревнований понизится, сообщает пресс-служба ПСК «Сахалин».