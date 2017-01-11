Первенство города по шахматам среди ветеранов началось в Южно-Сахалинске

Состязания, в которых участвуют шахматисты 1961 г.р. и старше, посвящены памяти Алексея Хапочкина

В Южно-Сахалинске началось первенство города по шахматам среди ветеранов. Состязания, в которых участвуют шахматисты 1961 г.р. и старше, посвящены памяти Алексея Хапочкина.

- В турнире играют 14 человек. Им предстоит сыграть 13 туров по круговой системе. Три шахматиста, добившихся наилучших результатов, получат в награду не только ценные призы и грамоты, но и право сыграть в чемпионате Южно-Сахалинска, - сообщили в Сахалинской шахматной федерации.

Как сообщают в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области, на сегодняшний день сыграно два тура. По два очка набрали Олег Верещагин и Виктор Филин. К слову, Олег Верещагин два года подряд становился победителем ветеранского первенства города, а Виктор Филин в прошлом году занял второе место.

По 1,5 очка набрали Ри Ян Чун и Леонид Козлов. По 1 очку имеют Владимир Ким (у него есть партия в запасе), Владимир Якимов, Виталий Елизарьев, Юрий Трифонов (старейший участник турнира), Владимир Захаров, Владимир Семенов.

Не имеют очков Андрей Фризюк (он сыграл одну партию), Тамара Брагина, Тамара Антогина и Геннадий Дедик.