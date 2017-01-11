Любительские хоккейные команды Сахалина поборются за Кубок Победы

В Сахалинской области стартовало Первенство Сахалинской области по хоккею с шайбой среди взрослых любительских команд Второй Лиги. В этих соревнованиях, в которых к играм допускаются только игроки-любители, примут участие четыре команды из Поронайского, Смирныховского, Тымовского и Ногликского районов.

Открытие соревнований, несмотря на циклон, прошло в Поронайске. Команды "Атлант" (Поронайск) и "Восток" (Смирных) приветствовали районные творческие коллективы, Олимпийский Мишка, а вице-мэр района Александр Ищенко и председатель Сахалинской Федерации Хоккея Андрей Хапочкин провели символическое вбрасывание и дали старт турниру.

- Возрожденному в 2005 году любительскому Чемпионату Сахалинской области по хоккею с шайбой в этом сезоне исполняется двенадцать лет, и по решению всех команд, он делится на Первую и Вторую Лиги, - пояснил Андрей Хапочкин. – В Первой Лиге допускается участие двух игроков квалификации "мастер" и "спорт-школьник" , Вторая Лига объединяет только любителей. И это те команды, которые в глубинке, несмотря на все проблемы, занимаются хоккеем, содержат хоккейные коробки и привлекают на спортивные площадки детей и молодежь. Их мы всегда будем поддерживать и никогда не бросим, тем более, что сейчас в эти команды вливаются наши мальчишки – воспитанники проекта "Спорт против подворотни".

Примечательно, что именно ребята, прошедшие школу турниров дворовых команд, как раз и задавали в обеих командах тон в атаке. В концовке матча смирныховцам удалась только одна результативная атака. На большее "Востоку" просто не хватило времени – 5:4, первая победа "Атланта".

- Отличная игра, в которой зрители увидели и отличные голы, и потасовку, и почувствовали нерв игры, - поделился впечатлениями от матча игрок "Востока", депутат Сахалинской областной думы Александр Болотников. – Отлично, что областная федерация хоккея и местные администрации поддерживают настоящие любительские команды и нашу молодежь, будем играть, победы еще будут.

В другой игре первого тура в Тымовском местная "Тымь" крупно уступила "Северу" из Ноглик – 2:10.

Соревнования на предварительном этапе пройдут в четыре круга, а затем две лучшие команды в финальной серии до двух побед разыграют Кубок Победы. Игры будут проходить еженедельно по системе "игра дома - игра в гостях", сообщает Сахалинская Федерация Хоккея.