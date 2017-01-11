Лыжную базу и бугельный подъемник открыли в Горнозаводске

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15 января жители Невельского района открыли лыжный сезон. Этот день состоялось массовое праздничное мероприятие в селе Горнозаводске, где состоялось открытие сразу двух спортивных объектов - лыжной базы и горнолыжной трассы с новым канатно-бугельным подъемником, которые составляют теперь единый комплекс для занятий зимними видами спорта.

В торжестве принял участие Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, министр спорта и молодежной политики Антон Зайцев, мэр Невельского городского округа Владимир Пак, представители организаций и предприятий Невельского района, жители муниципального образования разных возрастов – все, кто любит спорт и активный отдых.

Обращаясь к участникам праздника с приветствием и поздравлениями, глава региона отметил, что воплощенный в достаточно сжатые сроки (в течение 2016 года) проект обеспечит всем жителям муниципального образования возможность полноценного зимнего отдыха. Губернатор также выразил слова благодарности главе района, а также руководству компаний, которые выступили спонсорами при строительстве лыжной базы, установке горнолыжного подъемника и тем самым внесли весомый вклад в развитие спортивного движения в Невельском районе.

После завершения торжественной части праздник снега и спорта продолжился лыжными забегами, в которых приняли участие 184 спортсмена - и дети, и взрослые. Самому юному лыжнику было 3 года, а самый почтенный возраст участника забегов - 75 лет. Активное участие в соревнованиях приняли Олег Кожемяко, Антон Зайцев и Владимир Пак.

«Хорошая трасса – вначале она кажется легкой, но имеются и подъемы, где есть возможность проверить себя. К тому же она очень живописная», - поделился впечатлениями глава региона.

Праздник получился очень насыщенным и интересным для людей всех возрастов. Программа включала не только лыжные забеги. Более опытные спортсмены смогли испытать новый подъемник, катаясь на горнолыжной трассе, дети участвовали в конкурсах, играх и зимних забавах. Особое настроение создавали выступления творческих коллективов районного Дома культуры. Для всех участников мероприятия был организован буфет.

Как подчеркнул Владимир Пак, новая лыжная база рассчитана не только для профессиональных занятий и тренировок, но и для всех жителей городского округа. В новом здании, которое на 85 процентов построено за счет внебюджетных средств, теперь имеются теплые помещения для переодевания, туалеты, буфет. Прокат лыж – бесплатный. И приехать сюда можно как в выходные, так и в будние дни.

Установленное вдоль беговой трассы освещение позволит тренироваться или активно отдыхать даже в вечернее время. Установка канатно-бугельного подъемника на горнолыжной трассе открывает новые возможности для спортсменов и любителей горнолыжного спорта, сообщает пресс-служба администрации Невельского района.