Легкоатлетический манеж построят в Южно-Сахалинске
Здание расположится недалеко от ДС "Кристалл"
В рамках государственной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышения эффективности молодёжной политики в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы» в областной столице запланировано строительство современного легкоатлетического манежа. В здании будет располагаться ГБУ «Спортивная школа летних видов спорта имени заслуженного тренера РСФСР Э.М.Комнацкого», сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.
Легкоатлетический манеж будет построен в Южно-Сахалинске юго-восточнее пересечения улиц Горького и Есенина. Площадь застройки составит 7 227,15 м кв.
Как будет выглядеть будущий легкоатлетический манеж не ясно. Компания, изготовившая эскиз, предоставила на выбор несколько возможных вариантов.
Убедительная просьба для архитекторов и заказчиков - постройте на этот раз не САРАЙ, который будут строить рукожопые строители (как в Кристале, где позорно течёт крыша), и который не подходит по формату для проведения федерального масштаба мероприятий, а что-то стоящее, где будет для спортсменов раздолье и комфорт, и возможности для зрителя.