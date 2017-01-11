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Легкоатлетический манеж построят в Южно-Сахалинске

Легкоатлетический манеж построят в Южно-Сахалинске

Здание расположится недалеко от ДС "Кристалл"

В рамках государственной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышения эффективности молодёжной политики в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы» в областной столице запланировано строительство современного легкоатлетического манежа. В здании будет располагаться ГБУ «Спортивная школа летних видов спорта имени заслуженного тренера РСФСР Э.М.Комнацкого», сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона. 

Легкоатлетический манеж будет построен в Южно-Сахалинске юго-восточнее пересечения улиц Горького и Есенина. Площадь застройки составит 7 227,15 м кв.

Как будет выглядеть будущий легкоатлетический манеж не ясно. Компания, изготовившая эскиз, предоставила на выбор несколько возможных вариантов.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:38 +1
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Место
Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
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легкоатлетический манежлегкая атлетикастроительство
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Комментарии
Online
MrFreeman Online
Написано сегодня, в 16:46
Объект несомненно - необходим.
Убедительная просьба для архитекторов и заказчиков - постройте на этот раз не САРАЙ, который будут строить рукожопые строители (как в Кристале, где позорно течёт крыша), и который не подходит по формату для проведения федерального масштаба мероприятий, а что-то стоящее, где будет для спортсменов раздолье и комфорт, и возможности для зрителя.
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Online
Olga_23 Online
Написано сегодня, в 16:47
Это, конечно, очень здорово! Но как же другие города островного региона? Там ведь тоже есть легкоатлеты. Им тоже бы не помешал такой вот манеж.
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