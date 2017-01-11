Легкоатлетический манеж построят в Южно-Сахалинске

Здание расположится недалеко от ДС "Кристалл"

В рамках государственной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышения эффективности молодёжной политики в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы» в областной столице запланировано строительство современного легкоатлетического манежа. В здании будет располагаться ГБУ «Спортивная школа летних видов спорта имени заслуженного тренера РСФСР Э.М.Комнацкого», сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

Легкоатлетический манеж будет построен в Южно-Сахалинске юго-восточнее пересечения улиц Горького и Есенина. Площадь застройки составит 7 227,15 м кв.

Как будет выглядеть будущий легкоатлетический манеж не ясно. Компания, изготовившая эскиз, предоставила на выбор несколько возможных вариантов.