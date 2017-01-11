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"Горный воздух" открыл несколько склонов после метели
Фото Ольги Будановой и Артема Удодова

"Горный воздух" открыл несколько склонов после метели

Для спортсменов доступны трассы "Армейка", "Запад" и "Юго-западный серпантин"

Склоны "Горного воздуха" открылись для туристов и спортсменов после прошедшей метели. Еще на прошлой неделе работал только один склон - "Западный" от средней станции до вершины. Сейчас для любителей горнолыжного спорта и сноуборда открыты трассы "Армейка", "Запад" и "Юго-западный серпантин". 

На выходных мы собирались провести День снега, однако из-за непогоды пришлось отменить праздник Метеоусловия были не слишком благоприятными для запуска канатной дороги. К тому же видимость на территории комплекса оставляла желать лучшего, - сообщает управляющий СТК "Горный воздух" Артем Зубов. - Зато сейчас снега достаточно. Его активно утрамбовывают и распределяют по склонам. Однако система искусственного оснежения продолжает работать в штатном режиме. Для некоторых склонов искусственный снег - обязательное условие. Это трассы "Спортивная" и "Армейка", где будут проводиться соревнования континентального Кубка Азии - Far East Cup.

Восточные склоны "Горного воздуха" уже почти готовы к приему лыжников и сноубордистов. Зона фрирайда засыпана снегом не полностью, поэтому спортсмены, которые любят испытать свои силы в лесу, должны помнить об опасности пораниться или повредить инвентарь о камни или ветки. 

- Северные склоны Большевика хоть и припорошило снегом во время метели, сильный ветер снова оголил землю до камней. Мы установили защитные ограждения, чтобы задержать снег. Однако назвать точные даты открытия северных склонов для массового катания пока что затруднительно, - сообщает Артем Зубов.

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 14:16 0
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Комментарии
Екатерина Т.
Написано сегодня, в 15:39
ОПЕЧАТКА в 10-м предложении: - Это трассы "Спортивная" и "Арейка", где будут проводиться соревнования континентального Кубка Азии - Far East Cup.
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Online
Мария Ащеулова Online
Написано сегодня, в 16:40
Екатерина Т., спасибо
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