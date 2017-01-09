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Сахалинка вошла в пятерку сильнейших лыжников на Континентальном Кубке Восточной Европы FIS

Сахалинка вошла в пятерку сильнейших лыжников на Континентальном Кубке Восточной Европы FIS

На соревнованиях отличилась Анастасия Власова

В лыжном центре "Раубичи" под Минском проходят соревнования Континентального Кубка Восточной Европы FIS. Спортсмены из пяти стран прибыли в Беларусь, чтобы выявить сильнейшего.  Островной регион представляют 5 спортсменов: Анастасия Власова, Виктория Каркина, Владимир Каркин, Иван Гуляев, Андрей Власов.

12 января состоялась  гонка классическим стилем на 10 км у женщин и 15 км у мужчин. Лучшей на 10 км стала Юстина Ковальчик представительница Польши, с результатом 28:22,0. Сахалинка Анастасия Власова вошла в ТОП-10 лучших, заняв шестое место с результатом 30:39,7. Виктория Карина стала 24-ой с результатом 35:54,9.

Победителем в пятнадцати километровой гонке стал Никита Ступак, представитель нашей страны, с результатом 39:01,3.  Островной спортсмен Владимир Каркин занял 13 место (41:05,3), Иван Гуляев занял 22-ую позицию (42:04,2).

13 января, прошел спринт. Победительницей стала Юлия Тихонова (Беларусь). Анастасия Власова вошла в ТОП-5, заняв 5 место. У мужчин лучшим стал Андрей Парфенов. Сахалинцы Иван Гуляев и Владимир Каркин вошли в ТОП-10, заняв 7 и 8 места соответственно.  

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:53 0
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Комментарии
Online
MIG_85 Online
Написано сегодня, в 15:26
Молодцы!!! Это ж круто, ужо на международном уровне в ТОПы попадать.
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Online
багз-банни Online
Написано сегодня, в 15:50
Здорово!
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