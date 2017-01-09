Новый ратрак приступил к работе на «Горном воздухе»

Ратрак Prinoth BR350W с башенной лебедкой приступил к своим основным должностным обязанностям – укладыванию снега на горных склонах спортивно-туристического комплекса «Горный воздух», сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Техника была приобретена в прошлом году. Ее производством занимаются в Канаде. Машина зарекомендовала себя, как надежный помощник при формировании трасс.

"Ратрак работает в вечернее время, когда на трассе уже никого нет. К утру склоны опять готовы к использованию, - рассказывает и.о. директора спортивно-туристического комплекса Андрей Кораблев. - Технику мы уже успели оценить, она на отлично справляется со своими обязанностями".

Общая длина ратрака составляет 4140 мм, высота - 4230 мм. Максимальная скорость перемещения 18,5 км/ч. Снегоуплотнительные машины Prinoth BR 350 отлично справляются с преодолением крутых горных склонов, передвигают большие массы снега. Он способен обрабатывать огромные площади снежного покрова при минимальном расходе топлива.

Также ратрак оснащен лебедкой "Sherpa", имеющей длительный срок службы. Лебедка делает работу оператора безопасной в сложных условиях.