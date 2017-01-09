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Корсаковские футболистки вошли в состав сахалинской сборной

Корсаковские футболистки вошли в состав сахалинской сборной

Соревнования по мини-футболу прошли на прошлой неделе

Турнир второго этапа Всероссийских соревнований «Мини-футбол в школу» состоялся в Холмске с 8 по 13 январяЗа звание сильнейших боролись команды из Южно-Сахалинска, Невельска, Холмска, Корсакова. По результатам турнира победительницами стали девушки из областного центра. Кроме того две участницы корсаковской команды «Грация» – Елизавета Анкудинова и Анастасия Чермянинова были приглашены в сборную команду Сахалинской области.

По результатам игр с холмчанками, невельчанками и южносахалинками девушки из корсаковской «Грации» уступили только действующим чемпионкам турнира  - команде из областного центра, сообщает пресс-служба администрации Корсакова. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:46 0
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