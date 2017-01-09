Корсаковские футболистки вошли в состав сахалинской сборной

Турнир второго этапа Всероссийских соревнований «Мини-футбол в школу» состоялся в Холмске с 8 по 13 января. За звание сильнейших боролись команды из Южно-Сахалинска, Невельска, Холмска, Корсакова. По результатам турнира победительницами стали девушки из областного центра. Кроме того две участницы корсаковской команды «Грация» – Елизавета Анкудинова и Анастасия Чермянинова были приглашены в сборную команду Сахалинской области.

По результатам игр с холмчанками, невельчанками и южносахалинками девушки из корсаковской «Грации» уступили только действующим чемпионкам турнира - команде из областного центра, сообщает пресс-служба администрации Корсакова.