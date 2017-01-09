Хоккеисты «Сахалина» второй раз обыграли «Тохоку Фри Блэйдс»

15 января во ДС «Кристалл» состоялся второй матч серии с «Тохоку Фри Блэйдс». Как и в первой игре открыли счет хозяева, сообщает пресс-служба ПСК «Сахалин».

На 11 минуте встречи Коледаев со среднего пятачка замкнул пас Шишканова. Через минуту в ворота гостей из Японии залетела курьезная шайба. После броска Ушакова и подставленной клюшки Волошенко снаряд ударился в перекладину, срикошетил и упал на спину голкиперу Хата, после чего страж ворот сам занес шайбу за линию. Под копирку случилось и удаление игрока островной команды под занавес отрезка. Но повторения печальных событий не было. «Сахалин» отстоял меньшинство и ушел на перерыв с перевесом в две шайбы.

Второй период выдался сухим. На 13 бросков гостей хозяева ответили восемью ударами в створ. По разу за голкиперов обеих команд играли штанги. Не смогли реализовать подопечные Тертышного восемь минут большинства. Как отметил наставник команды, при розыгрыше лишнего играли слишком академично.

На старте заключительной двадцатиминутки Печура и Зацепилин дали повод еще раз порадоваться болельщикам, реализовав отличный момент. Третья шайба предала уверенности команде, и если не стала точкой, то уж точно была запятой в матче. Исправить ситуацию попытался Поуп, после броска Хирано от синей линии он сыграл расторопней на пятачке, реализовав большинство. За три минут до конца матча, проигрывая в две шайбы, наставник «катан» Вакабаяши решил снять вратаря. Но при игре шесть на пять обострить ситуацию у ворот Стельмаха не удалось. Напротив, первая контратака островитян принесла японцам четвертую пропущенную шайбу, разбив все надежды на положительный исход. За минуту до финальной сирены свою статистику улучшил Ушаков. Итог 5:1. «Сахалин» тридцатый раз в нынешнем сезоне добивается победы.

Заключительный матч с «Тохоку Фри Блэйдс» островитяне проведут 16 января в ДС «Кристалл». Начало в 19:00.

- Сегодня был совершено другой матч, не чета вчерашнему. Вышли с хорошим настроением, желанием. Сыграли все четыре тройки. Ни один из составов не выпал. В первом периоде повели в две шайбы, сделали хороший задел. Во втором немного сбавили обороты. В третьем периоде сыграли от обороны четко, слаженно, надежно. Потом пропустили в меньшинстве, немного защитники не справились. Японцы за три минуты сняли вратаря. Неоднозначное решение тренера, пять на шесть тяжело забить, - отмечает главный тренер ХК ПСК «Сахалин» Сергей Тертышный.