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Волейболистки «Сахалина» сыграют против «Уралочки-НТМК» из Екатеринбурга

Волейболистки «Сахалина» сыграют против «Уралочки-НТМК» из Екатеринбурга

Соперник островной команды является самым титулованным клубом России

Сегодня состоятся матчи 12 тура чемпионата женской волейбольной Суперлиги. «Сахалину» предстоит в гостях противостоять «Уралочке-НТМК» из Екатеринбурга.

Соперник островной команды является самым титулованным клубом России. «Уралочка» 11 раз становилась чемпионом СССР и 14 раз выиграла золотые медали чемпионата России. Кроме того, в активе команды два серебра чемпионата СССР и одно – чемпионата России, две бронзы чемпионата СССР и три – чемпионата России.

Три раза команда из Екатеринбурга (тогда еще Свердловска) побеждала в Кубке СССР, восемь раз брала главный трофей Кубка Европейских чемпионов. «Уралочка» шесть раз была серебряным призером Кубка/Лиги европейских чемпионов и три раза – бронзовым. В 1986 году она завоевала Кубок обладателей кубков, а в 2003 году – «Top Volley International». И это далеко не полный перечень регалий «Уралочки»! Все эти достижения неразрывно связаны с Николаем Карполем, который тренирует «Уралочку» с 1969 года.

Состав команды: Связующие: Марина Бабешина и Екатерина Ушакова; диагональная – Анна Климец; доигровшицы – Ксения Ильченко, Маргарита Курило, Валерия Сафонова, Анастасия Черемисина; центральные блокирующие – Елена Ирисова, Наталья Шаршакова (островные любители волейбола помнят ее по выступлениям за «Сахалин»), Екатерина Евдокимова, Наташа Крсманович (Сербия); либеро – Ксения Карполь, Екатерина Шрамкова.

На сегодняшний день «Уралочка-НТМК» занимает четвертое место. В активе команды 21 очко (7 побед и 4 поражения). История соперничества «Сахалина» и «Уралочки-НТМК» насчитывает один матч. 20 октября 2016 года островитянки проиграли на тай-брейке (27:25, 12:25, 23:25, 25:17, 10:15), записав в свой актив первое набранное очко в Суперлиге.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:43 +1
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