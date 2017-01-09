Сахалинцы примут участие в «Фестивале спортивной борьбы»

14 и 15 января в Хабаровске пройдет традиционный «Фестиваль спортивной борьбы». Как и в предыдущие годы, победители и призеры будут определены в женской, греко-римской и вольной борьбе.

По словам организаторов, участниками Фестиваля станут свыше 200 борцов не старше 16 лет из различных регионов Сибири и Дальнего Востока. Почетным гостем масштабного турнира будет президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Как сообщают в региональном министерстве спорта и молодежной политики, островные спортсмены ежегодно успешно выступают на этих состязаниях. В этот раз они также отправились в Хабаровск.