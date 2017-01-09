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Новый бугельный подъемник открыли в Холмке
фото Александра Астаповича

Новый бугельный подъемник открыли в Холмке

По новой трассе горожане катались бесплатно

Сегодня вечером, 14 января в Холмске, на горнолыжной базе по улице Волкова открылся новый бугельный подъемник. Для гостей организовали праздник с  творческими номерами местных коллективов, ростовыми куклами, подарками. 

На торжественную церемонию приехали увлекающиеся горнолыжным спортом горожане всех возрастов, а также гости из области - губернатор островного региона и сахалинский министр спорта.

"Дорогие друзья, сегодня у холмчан, любителей зимних видов спорта праздник - начало зимы, начало первых снегопадов и открытие канатной бугельной дороги. Дорога 45 лет назад подарила нам имена именитых спортсменов, представляющих Сахалинскую области и Россию, СССР на различных соревнованиях. И, безусловно, традиции продолжит наша молодежь. Были у дороги и времена запустения, но истинные спортсмены продолжали кататься, поднимаясь на склон на снегоходах. Теперь база получила второе дыхание. У ребят, идущих на смену нам, будет достойная трасса. Городу предстоит еще многое сделать для ее обустройства - и подход, и входную группу. В школах будут введены занятия для тех, кто хочет заниматься горнолыжным спортом, этому будут посвящены два часа", - сказал на открытии Олег Кожемяко. 

Областные власти пообещали поддержать базу лыжным снаряжением. Помимо этого планируется, что холмчане, приобретающие ски-пассы на своей базе, будут получать скидки на катание и оборудование, на оплату услуг инструкторов и на время катания на СТК "Горный воздух".

Напомним, ранее мы сообщали, что на горнолыжной базе на улице Волкова доступны два спусковых направления: крутой склон около 800 метров,  более пологий – около километра длиной.

Разовый подъем на новом подъемнике обойдется холмчанам в 60 рублей,  пять подъемов – 250 рублей, 10 – 450. Прокат лыж с ботинками и палками – 370 рублей за час и 350 за полный комплект оборудования  для сноуборда.

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Новый бугельный подъемник открыли в Холмке, Фото: 1
Новый бугельный подъемник открыли в Холмке, Фото: 2
Новый бугельный подъемник открыли в Холмке, Фото: 3
Новый бугельный подъемник открыли в Холмке, Фото: 4
Новый бугельный подъемник открыли в Холмке, Фото: 5
Новый бугельный подъемник открыли в Холмке, Фото: 6
Новый бугельный подъемник открыли в Холмке, Фото: 7
Новый бугельный подъемник открыли в Холмке, Фото: 8
Новый бугельный подъемник открыли в Холмке, Фото: 9
Новый бугельный подъемник открыли в Холмке
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:52 +3
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Комментарии
Online
Yura65rus Online
Написано сегодня, в 19:43
О пля. А что такое холмк?
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Online
Yura65rus Online
Написано сегодня, в 19:44
Новый бугельный подъемник открыли в Холмке
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