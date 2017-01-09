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Южносахалинцев в День снега приглашают на «Горный воздух»

Южносахалинцев в День снега приглашают на «Горный воздух»

На склонах Большевика всех участников праздника ждут квест-игры и эстафеты

На Сахалине празднование «Дня снега» пройдет практически во всех муниципалитетах региона. В областном центре 15 января главным действующим «лицом» станет спортивно-туристический комплекс «Горный воздух». Для гостей праздника подготовили зимнюю полосу препятствий, эстафеты, игры в хоккей и катание на санках, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона. 

«Мы призываем прийти на праздник всей семьей, так как победа во всех конкурсах зависит от каждого участника команды. Которым предлагается пройти станции с говорящим названием. Например, станция «Снайпер», где участники смогут поиграть в снежки. Также будет проведен снежный бой, где командам придется отстреливаться снегом. Или станция на санках, где мама и папа должны провести своего ребенка», - отмечают организаторы.

Регистрация участников «Дня снега» начнется в 11:00 на средней площадке спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». Само мероприятие начнется в 12:00.

Министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области напоминает, что в рамках Всероссийского дня снега пройдет подведение итогов СпортКвеста. Его участники смогут сдать именные карточки для принятия участия в розыгрыше. Также их принимают на первом этаже здания правительства. Главный приз «Декады спорта и здоровья» - сезонный ски-пасс, экшен камера GoPro и сноуборд. Призы от партнеров – билеты в кино, абонемент в тренажерные залы, сертификаты на посещение японского ресторана и многое другое.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:26 0
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Комментарии
КиР84
Написано сегодня, в 13:36
День снега, только где виновник торжества?
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