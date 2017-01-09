Строительство спортивной школы продолжается в Южно-Сахалинске

В будущем заниматься здесь будут «летающие лыжники»

На строительной площадке, где разместится спортивная школа, выросла стена. Перегородка станет защитным барьером в случае схода земельного покрова. Хотя склон и состоит из каменистого грунта, строители решили не рисковать и возвести подпорную стену. Каждый день над ее созданием трудится 16 человек. Уже залито 300 кубов бетона и еще понадобится 120 кубов, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

«Стенок будет две: верхняя – 7 м, и нижняя – 3,40 м. Между ними разместятся беговые дорожки. Слева будет лестница и ограждение», - рассказывает начальник участка, представитель компании ООО «Российско-Белор усская Торговля» Владимир Парфенюк.

Следующим этапом возведения объекта станет котлован. Его начнут капать в первых числах февраля. Затем рабочие займутся устройством фундамента. По словам подрядчика, строительство идет без отклонений от графика.

Реконструкция спортивной базы отделения по прыжкам на лыжах с трамплина школы зимних видов спорта началась в конце 2016 года. Старое здание спортивного учреждения было построено в 1956 году. В нем не было водопровода и отопления.

Строительство новой базы завершится в конце 2017 года. Стартовая цена объекта составляла более 200 миллионов рублей. После проведения аукциона она опустилась до 174 миллионов рублей. Финансирование выделено правительством Сахалинской области.

Общая площадь нового здания составит 3000 квадратных метров. На двух этажах оборудуют душевые кабины, раздевалки для мальчиков и девочек, туалетные комнаты, тренерские и помещения для хранения инвентаря. Также планируется обустроить тренажерный зал и массажный кабинет.

Нужно отметить, что сегодня в школе зимних видов спорта продолжается прием детей на отделение по прыжкам с трамплина. Обучение проводится на безвозмездной основе.