Победителей первого этапа лыжной гонки «Дружба» определили в Троицком

В селе Троицкое завершился первый день соревнований в рамках первенства и чемпионата Сахалинской области по лыжным гонкам на приз «Дружба». Спортсмены состязались в гонке классическим ходом.

Девушки 2001-2002 г.р. вышли на дистанцию 3 км. Лучший результат в этой возрастной группе показала представительниц а охинской школы лыжных гонок Эльвира Канаева (9.31,3 сек). Южносахалинка Ульяна Гейст уступила победителю чуть более 42 секунды. Тройку призеров замкнула воспитанница СШОР зимних видов спорта областного центра Ульяна Николова (10.12,3сек).

В этой же возрастной группе юношей на дистанции 5 км стартовало 38 участников. Быстрее всех этот отрезок пути преодолел южносахалинец Кирилл Кичигин. Он записал в свой актив результат – 15.36,8сек. Со вторым временем финишировал спортсмен из Охи Степан Хомик (16.12,5сек). Бронзу на себя примерил охинец Дмитрий Евстифеев (16.13,9сек).

На дистанции 10 км за медали в этом виде программы боролись женщины трех возрастных групп, а также мужчины от 50 лет и старше. В категории девушек 1999-2000 г.р. первой финишировала охинка Надежда Сенникова (36.56,2сек). 43 секунды победителю уступила Вероника Щелчкова из Южно-Сахалинска. Третье место заняла южносахалинка Наталья Заднепрянная (38.32,5 сек).

По причине отсутствия конкуренток среди женщин в/к 19-20 лет победу праздновала Мария Муратова. Она преодолела дистанцию за 35.06,3 сек.

Среди участниц возрастной категории 1996 г.р. и старше первенствовала воспитанница СШОР зимних видов спорта Дарья Шацких (35.34,4сек). Второе время показала Кристина Зыкова из Троицкого (37.51,6 сек). Тройку призеров замкнула южносахалинка Наталья Львова. Она записала в свой актив результат – 47.56,5сек.

В мужском противостоянии на «десятке» не было равных Александру Шпанькову (35.18,5 сек). Серебряную медаль завоевал Александр Зотов (35.55,6 сек). Бронза у Владимира Чернова (36.45,1сек).

Серьезная борьба развернулась на дистанции 15 км между мастерами спорта Яковым Лемановым, Никитой Хаяном из областного центра, а также Иваном Кустовым из Ноглик. Набравший неплохую физическую форму, лучшее время показал Яков Леманов (43.31,4сек). Почти 30 секунд победителю уступил Никита Хаян. Тройку лидеров замкнул Иван Кустов. Он преодолел дистанцию за 44.52,3 сек.

Сегодня спортсмены выйдут на старт спринтерской гонки, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.