Новый бугельный подъемник откроют в Холмске в субботу
Весь день горнолыжники и сноубордисты смогут подниматься на гору бесплатно
В предстоящую субботу, в Холмске состоится торжественное открытие горнолыжного подъемника. Его строительство началось в прошлом году по поручению губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Церемония открытия канатно-буксиров
Помимо этого организаторы приготовили для жителей и гостей города культурно-развле
«Для всех любителей горнолыжного спорта и сноуборда мы подготовили развлекательную программу. С концертными номерами перед гостями выступят творческие коллективы района, а развлекать собравшихся будут ростовые куклы, с которыми можно будет фотографироватьс