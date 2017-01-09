Новый бугельный подъемник откроют в Холмске в субботу

Весь день горнолыжники и сноубордисты смогут подниматься на гору бесплатно

В предстоящую субботу, в Холмске состоится торжественное открытие горнолыжного подъемника. Его строительство началось в прошлом году по поручению губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Церемония открытия канатно-буксиров очного подъемника начнется в 16:00 14 января на горнолыжной базе по улице Волкова. По окончанию официальной части все желающие могут воспользоваться подъемником – катание на горе будет бесплатным.

Помимо этого организаторы приготовили для жителей и гостей города культурно-развле кательную программу.

«Для всех любителей горнолыжного спорта и сноуборда мы подготовили развлекательную программу. С концертными номерами перед гостями выступят творческие коллективы района, а развлекать собравшихся будут ростовые куклы, с которыми можно будет фотографироватьс я», - отмечают в администрации Холмска.