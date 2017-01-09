новости
новости
Регистрация
Новый бугельный подъемник откроют в Холмске в субботу

Новый бугельный подъемник откроют в Холмске в субботу

Весь день горнолыжники и сноубордисты смогут подниматься на гору бесплатно

В предстоящую субботу, в Холмске состоится торжественное открытие горнолыжного подъемника. Его строительство началось в прошлом году по поручению губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Церемония открытия канатно-буксировочного подъемника начнется в 16:00 14 января на горнолыжной базе по улице Волкова. По окончанию официальной части все желающие могут воспользоваться подъемником – катание на горе будет бесплатным.

Помимо этого организаторы приготовили для жителей и гостей города культурно-развлекательную программу.

«Для всех любителей горнолыжного спорта и сноуборда мы подготовили развлекательную программу. С концертными номерами перед гостями выступят творческие коллективы района, а развлекать собравшихся будут ростовые куклы, с которыми можно будет фотографироваться», - отмечают в администрации Холмска.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:05 +2
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьХолмск
Прочее
горные лыжисноубордподъемник
Популярное на ASTV
Пять человек сгорели при столкновении скорой помощи и грузовиков в Макаровском районе
Пять человек сгорели при столкновении скорой помощи и грузовиков в Макаровском районе
Мошенники пытаются нажиться на трагедии в Макаровском районе
Мошенники пытаются нажиться на трагедии в Макаровском районе
Метель надвигается на три района Сахалинской области
Метель надвигается на три района Сахалинской области
Труп убитого невельчанина преступники вывезли в другой район
Труп убитого невельчанина преступники вывезли в другой район

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Подозреваемых в торговле наркотиками жителей Корсакова задержала полиция
Подозреваемых в торговле наркотиками жителей Корсакова задержала полиция
Бывший глава сахалинского ГИБДД займет пост заместителя министра транспорта области
Бывший глава сахалинского ГИБДД займет пост заместителя министра транспорта области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru