Матчевые встречи между японскими сумоистами и островными спортсменами проходят в Южно-Сахалинске

Сегодня, 13 января, в спортивной школе самбо и дзюдо Южно-Сахалинска японские мастера Федерации сумо Хоккайдо проводят мастер-классы и матчевые встречи для юных сахалинских спортсменов. Японская делегация прибыла в областной центр накануне и провела здесь несколько тренировок.

«В нашей школе преподается самбо, дзюдо и вольная борьба. Сумо, конечно, нет. Поэтому для нас это такое, новое направление. Год назад к нам уже приезжала делегация Федерации сумо Хоккайдо. А в ноябре прошлого года у нас была поездка в Японию. Теперь наши японские друзья снова приехали к нам. 9 спортсменов от 9 до 15 лет включая чемпиона Хоккайдо по сумо, а также тренер, господин Хираки Осаму", - рассказал директор спортивной школы самбо и дзюдо Александр Кардаш.

Как сообщает корреспондент astv.ru с места события, в зале в эти минуты собралось порядка 30 человек. Вначале юные японские сумоисты устроили для российских ребят показательные выступления, продемонстрировали эффектные приемы традиционной национальной борьбы и объяснили их названия.

Юный участник мастер-класса Юрий Мирошниченко поделился, что здесь главное доказать, кто главнее. Стиль очень похож на другие – броски, выталкивания. Нужно много тренироваться и кушать.

После мастер-класса все участники поделились на две смешанные команды, после чего начался импровизированный турнир. Всего за время проведения тренировок с японскими спортсменами повстречались уже порядка 200 сахалинских ребят.

Сумо - вид единоборств, в котором два борца выявляют сильнейшего на круглой площадке. Родина этого вида спорта — Япония. Японцы относят сумо к боевым искусствам. Традиция сумо ведётся с древних времён, поэтому каждый поединок сопровождается многочисленными ритуалами. Япония является признанным центром сумо и единственной страной, где проводятся соревнования профессиональных рикиси. В остальном мире существует только любительское сумо. Современное профессиональное сумо сочетает в себе элементы спорта, единоборства, шоу, традиций и бизнеса.