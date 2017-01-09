Хоккеисты "Сахалина" встретятся с "Тохоку Фри Блэйдс"
Первый матч серии состоится 14 января в "Кристалле"
14 января стартует последняя домашняя серия хоккейной команды "Сахалин" в рамках регулярного чемпионата АХЛ. Соперник - "Тохоку Фри Блэйдс", сообщает пресс-служба спортивного клуба.
Команда из Японии трижды становилась победителем лиги, не поднимаясь в "регулярке" выше второго места. В нынешнем году цвета лезвий защищают три канадца: Джарет Коул, ранее выступавший в австрийской лиге, Стефонсон Логан и Мэтт Поуп в прошлом игроки американской хоккейной лиги и чемпионатов европейских стран. Последний занимает второе место по количеству очков, набранных по системе «гол+пас» в нынешнем сезоне.
На сегодняшний день "Тохоку Фри Блэйдс" расположились на четвертой строчке турнирной таблицы с результатом 65 очков (37 матчей, 20 побед, 1 победа в серии буллитов), "Сахалин" на второй позиции, в активе команды Тертышного 85 очков (39 игр, 25 побед, 3 победы в овертайме).
Личное противостояние команд насчитывает 15 матчей. 9 побед на счету "Сахалина", 6 раз очки забирали японцы. Разница забитый и пропущенных шайб 49:34.
Матчи с "Тохоку Фри Блэйдс" состоятся 14, 15 и 16 января во ДС "Кристалл". Начало первой игры запланировано на 17:00.