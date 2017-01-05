Первенство Сахалинской области по горным лыжам стартовало в Томари

В минувшие выходные с 7 по 8 января в городе Томари состоялся первый этап абсолютного первенства Сахалинской области по горным лыжам. На протяжении двух дней 87 спортсменов Южно-Сахалинска, Александровска-С ахалинского, Холмска, Горнозаводска, Невельска и Томари соревновались в слаломе и оспаривали право занять первые позиции в списке лучших горнолыжников острова, сообщает пресс-служба администрации Томари.

По словам председателя правления Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Сахалинской области Андрея Агеенко, старты собрали практически всех сильнейших горнолыжников Сахалина, включая призёров состоявшихся в декабре этапов Кубка России. Исключение составили только пять спортсменов, которые уехали тренироваться на Урал перед выездом на этап Континентального Кубка в Южной Корее. А именно три мастера спорта международного класса Дмитрий Ульянов, Владислава Буреева и Алексей Жилин и мастера спорта Артём Пак и Юрий Другов.

- Здесь собрались практически все сильнейшие ребята, которые вносят вклад в победы нашей команды. Весь юниорский состав, который перешёл в этом году во взрослый, в том числе призёры этапов Кубка Росси нынешнего сезона в Миассе и Белорецке Софья Матвеева и Александр Воронов. С учётом того, что наша команда сегодня лидирует в Кубке России, далеко не в каждом регионе можно увидеть такой уровень соревнований, - рассказал Андрей Агеенко.

Вместе с родителями и тренерами поддержать спортсменов приехал директор спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду Дмитрий Быков. Почётными гостями соревнований стали мастера спорта СССР Юрий Кушнарёв и Анатолий Яцкий.

- Много лет Томари, к сожалению, выпадал из обоймы горных лыж Сахалина. Но пошёл уже пятый год, как город вернулся в неё. И в этом году – на совершенно ином уровне. Предыдущие четыре года здесь было очень хорошо, уютно и приятно, а в этом году значительно усилилась ещё и спортивная составляющая. Хорошее качество склона, оснежения и канатной дороги позволяют проводить соревнования в Томари на хорошем уровне. Поэтому мы с удовольствием сюда едем. А с учётом того, что в Южно-Сахалинске на "Горном Воздухе" сегодня, по сути, готова одна трасса, Томари нас всех просто выручает, и мы очень довольны, что приехали именно сюда, - рассказал Андрей Агеенко.

Состязания и у юношей, и у девушек проходили в двух возрастных группах: среди спортсменов 2003-2004 года рождения и среди участников 2002 года рождения и старше. Оба дня сахалинские горнолыжники соревновались в слаломе, меняя схему трасс для каждого заезда. Победителей определяли каждый день по сумме времени двух попыток. Вполне ожидаемо практически все призовые места достались воспитанникам южносахалинской школы олимпийского резерва. Исключением стало только третье место Елизаветы Шиян из Александровска-С ахалинского во второй день соревнований. Лидерами заездов первого дня стали Леонид Трясов, Софья Матвеева, Артём Хе и Лина Литвинова. Во второй день первые места среди юношей завоевали Кирилл Казаков и Герман Малышев, а среди девушек вновь одержали победу Софья Матвеева и Лина Литвинова.

Всего областное первенство по горным лыжам включает в себя четыре этапа соревнований. В Томари проводится только первый из них, остальные три традиционно проводятся в Южно-Сахалинске. Однако Андрей Агеенко не исключает, что в будущем некоторые старты будут проводиться и в других муниципалитетах.

- Пока, к сожалению, в других муниципальных образованиях не готовы проводить такие соревнования, но мы надеемся, что со временем подтянется Горнозаводск, где завершается строительство канатной дороги, и Холмск, который тоже заканчивает строительство подъёмника и уже проявляет инициативу. К сожалению, у них нет того, что есть в Томари – искусственного снега. А это очень важная составляющая для проведения таких соревнований, просто огромный козырь. И когда сегодня ни у кого нет снега, Томари – та отдушина, которой мы очень рады, - поделился глава областной федерации горнолыжного спорта и сноуборда.

По словам Андрея Агеенко, вполне возможно, что первый этап первенства Сахалина – это далеко не единственные крупные соревнования, которые пройдут на томаринских склонах в этом сезоне.

- Я вижу, что здесь вполне можно проводить гигантский слалом для детей. Нормальные трассы нормальной ширины, неплохо с точки зрения безопасности. Я считаю, что здесь вообще идеальное место для тренировок детей и специального слалома. До юниорского, а может быть, даже и до взрослого состава. Потому что трасса для слалома после реконструкции стала намного привлекательней. Вполне возможно, что мы запланируем здесь какой-то цикл слаломных тренировок. Может быть, даже с иностранными тренерами. Скажем, в марте. Я сейчас не буду загадывать, но не исключаю этого, - поделился своим впечатлением Андрей Агеенко.

В завершение двухдневных соревнований всем победителям были вручены дипломы. Глава администрации Томаринского городского округа Александр Кобелев пригласил спортсменов почаще приезжать в Томари за новыми успехами, победами и хорошим настроением. А также, по поручению губернатора Сахалинской области, вручил дипломы лауреатам премии Сахалинской области для поддержки талантливой молодёжи Дмитрию Пышкину, Леониду Трясову, Софье Матвеевой, Фёдору Федоряну и их тренеру Евгению Зараховичу.

Андрей Агеенко поздравил горнолыжников с завершением первого этапа абсолютного первенства и поблагодарил его организаторов: администрацию муниципального образования Томаринский городской округ, главу администрации, директора и работников спортивной школы, которые на хорошем уровне организовали и провели соревнования.

Результаты соревнований:

Первый день соревнований 7 января, слалом, 2 заезда:

Юноши 2002 года рождения и старше

1 место – Леонид Трясов, Южно-Сахалинск (тренер Зарохович Е.А.)

2 место – Александр Воронов, Южно-Сахалинск (тренер Зарохович Е.А.)

3 место – Владислав Осипов, Южно-Сахалинск (тренер Зарохович Е.А.)

Девушки 2002 года рождения и старше

1 место – Софья Матвеева, Южно-Сахалинск (тренер Зарохович Е.А.)

2 место – Татьяна Никитина, Южно-Сахалинск (тренер Зарохович Е.А.)

3 место – Анна Горбенко, Южно-Сахалинск (тренер Зарохович Е.А.)

Юноши 2003 – 2004 года рождения

1 место – Артём Хе, Южно-Сахалинск (тренер Варгин Е.С.)

2 место – Эдуард Сидоренко, Южно-Сахалинск (тренер Литвинова Е.В.)

3 место – Герман Малышев, Южно-Сахалинск (тренер Варгин Е.С.)

Девушки 2003 – 2004 года рождения

1 место – Лина Литвинова, Южно-Сахалинск (тренер Литвинова Е.В.)

2 место – Софья Коваленко, Южно-Сахалинск (тренер Литвинова Е.В.)

3 место – Полина Екимкова, Южно-Сахалинск (тренер Литвинова Е.В.)

Второй день соревнований 8 января 2017 года, слалом, 2 заезда:

Юноши 2002 года рождения и старше

1 место – Кирилл Казаков, Южно-Сахалинск (тренер Зарохович Е.А.)

2 место – Леонид Трясов, Южно-Сахалинск (тренер Зарохович Е.А.)

3 место – Владислав Осипов, Южно-Сахалинск (тренер Зарохович Е.А.)

Девушки 2002 года рождения и старше

1 место – Софья Матвеева, Южно-Сахалинск (тренер Зарохович Е.А.)

2 место – Виктория Фуглева, Южно-Сахалинск (тренер Литвинова Е.В.)

3 место – Анна Горбенко, Южно-Сахалинск (тренер Зарохович Е.А.)

Юноши 2003 – 2004 года рождения

1 место – Герман Малышев, Южно-Сахалинск (тренер Варгин Е.С.)

2 место – Эдуард Сидоренко, Южно-Сахалинск (тренер Литвинова Е.В.)

3 место – Жофруа Амори, Южно-Сахалинск (тренер Варгин Е.С.)

Девушки 2003 – 2004 года рождения