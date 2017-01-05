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Юные сахалинские хоккеисты сразятся за путевку в финал первенства России

Юные сахалинские хоккеисты сразятся за путевку в финал первенства России

Сейчас ребятам предстоит побороться за право выступить в третьем этапе турнира

В Красноярске завершилась групповая стадия второго этапа Первенства России Сибирь-Дальний Восток, по результатам которой определились по три сильнейших команды в каждой подгруппе.

Команда «Сахалинские акулы - 2006» в своей подгруппе заняла первое место. Второе и третье место досталось командам «Алтай» (Барнаул) и «Шахтер» (Прокопьевск) соответственно. Теперь ребятам предстоят еще три встречи с лидерами другой подгруппы, которыми оказались «ДЮСШ Металлург» (Новокузнецк), «Сокол» (Красноярск) и «Энергия» (Кемерово).

Первенство России по хоккею входит в систему российских соревнований, организуемых Федерацией хоккея России для команд юношей 10-15 лет. В соревнованиях принимают участие команды, входящие в систему подготовки команд КХЛ, ВХЛ, МХЛ. Соревнования проходят в три этапа: первый и второй этапы – предварительные соревнования в ноябрьские и январские каникулы, третий этап – финальные соревнования в мартовские каникулы.

На втором этапе в Красноярске принимают участие 10 команд юношей 2006 года рождения. Участники турнира: «Ермак» (Ангарск), «Сокол-1» (Красноярск), «Сокол-2» (Красноярск), «Энергия» (Кемерово), «Сахалинские акулы» (Южно-Сахалинск), «Торпедо» (Усть-Каменогорск), «Алтай» (Барнаул), «ДЮСШ-Металлург» (Новокузнецк), «Шахтёр» (Прокопьевск), «Вымпел» (Междуреченск).

Напомним, в ноябре, в рамках первого этапа Первенства команда заняла пятое место, оказавшись в шаге от попадания в сильнейшую группу «А» и пропустив вперед четверку команд из Хабаровска, Новосибирска, Читы и Северска. Вместе с тем ребята опередили команды из городов с давней хоккейной историей, таких как Ангарск, Красноярск, Усть-Каменогорск.

Сейчас «Сахалинским акулам 2006» предстоит сразится за право выступить в третьем этапе Первенства России. Завершится второй этап 13 января.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:31 0
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