Сахалинская федерация черлидинга признана лучшей в России

Островной регион стал победителем в номинациях «Лучший регион» и «Регион Лидер»

В Москве состоялось итоговое совещание Российской федерации черлидинга. Основной темой стало подведение итогов работы за 2016 год, ней собрались представители всех регионов страны.

Награждение проходило по пяти номинациям. «За большое количество резерва в сборную РФ» награду получила федерация Тверской области, «Креативный менеджер» достался Пермскому краю, федерация Московской области стала «самой массовой по количеству занимающихся», а номинации «Лучший регион» и «Регион Лидер» получила Сахалинская область.

«Сказать, что мы рады – ничего не сказать. Проделана огромная работа тренерского состава, преподавателей, детей и родителей. Спасибо им всем за труд» - отметила руководитель региональной федерации Кристина Лях.

Сегодня спортсменки, занимающиеся этим видом спорта, готовятся к Чемпионату и Первенству Сахалинской области. Он состоится 15 января в волейбольном центре «Сахалин».

В скором времени сахалинские спортсменки также примут участие в Чемпионате и Первенстве России. Соревнования состоятся с 21 по 27 февраля в Москве. Островной регион представят 60 человек. Впервые на Чемпионат отправятся представители Корсакова.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.