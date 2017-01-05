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Невельчан приглашают на открытие лыжного сезона
спорт-здорово.рф

Невельчан приглашают на открытие лыжного сезона

К месту стартов всех участников доставят бесплатные автобусы

15 января в 11:00 на лыжной трассе села Горнозаводск (ул. Нахимова, 5) состоится «Открытие зимнего сезона по лыжным гонкам – 2017 в рамках Всероссийского дня снега». Об этом сообщает пресс-служба администрации Невельского района.

Всех участников соревнований к месту стартов доставит бесплатный автобус, который проследует с остановками:

  • 09:30-09:40 около гостиницы «Дон-Кихот»;
  • 09:50-10:00 на пл. им. Г.И. Ленина;
  • 10:10-10:20 на остановке «Морская».

Беговые лыжи всем желающим принять участие будут предоставлены бесплатно, но только при наличии паспорта. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:35 +3
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