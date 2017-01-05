Юные сахалинские хоккеисты завоевали бронзу турнира в Хабаровске

Традиционный турнир по хоккею среди мальчиков в возрасте до 10 лет завершился в хабаровском краевом центре развития хоккея «Амур» 9 января, сообщает пресс-служба ОГАУ ДС «Кристалл».

За Кубок Амура, в одноименном турнире, боролись 12 команд из Хабаровска, Владивостока, Уссурийска, Читы и Ванино. Южно-Сахалинск на этих соревнованиях отправились представлять две команды: «Кристалл-2007» и «Кристалл-2006».

Хоккеисты были разделены на две подгруппы. По итогам кругового розыгрыша среди двух групп определились лидеры. Так, в игре за первое-второе места сразились две хабаровские команды «Амур-2006» и «Амур-2007». В результате хозяева турнира, команда «Амур-2006», во второй раз стали обладателями главного трофея соревнований. Со счетом 2:1 они победили своих коллег по ледовому полю.

В розыгрыше третьего и четвертого мест выступали сахалинские хоккеисты. Так сложилось, что ребятам предстояло биться друг с другом. Со счетом 7:3 «Кристалл-2006» победил своих младших соратников, и стал бронзовым призером турнира. «Кристаллик-2007 » завершил выступление с четвертым результатом.

Кубок Амура по хоккею проходит в Хабаровске во второй раз, - говорит наставник «Кристалла-2006» Константин Пятаков. - В прошлом году мы заняли третье место в своей подгруппе, и шестое в общем зачете. В этот раз, как видно, улучшили результаты. А команда 2007-го года рождения впервые участвовала на этом турнире. И в целом мы выступили неплохо, - сказал тренер.

Организатором соревнований выступила краевая федерация хоккея при активном содействии родителей юных спортсменов.

Следующие соревнования, в которых предстоит принять участие юных хоккеистам, станет Кубок губернатора островного региона по хоккею среди детских команд. Турнир состоится в конце января на льду дворца спорта «Кристалл».