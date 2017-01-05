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Школьников Южно-Сахалинска научат кататься на горных лыжах
ncrc.ru

Школьников Южно-Сахалинска научат кататься на горных лыжах

Этот вид спорта станет обязательным на уроках физической культуры

Реализация проекта «Лыжи в школу» в островном регионе выходит на финишную прямую. Уже 18 января, в рамках проекта первые школьники начнут обучаться в подведомственных учреждениях министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области. Они смогут освоить горные и беговые лыжи. Специально для обучения спортивная школа по горнолыжному спорту и сноуборду закупила 180 комплектов оборудования. Инвентарь предоставляется на безвозмездной основе.

«Расписание уже составлено. Для обучения школьников мы выделили 4 инструкторов, которые будут заниматься с детьми. Первые занятия вводные - техника безопасности, правильные падения, экипировка. Кататься ребята будут на горе Парковой», - рассказывает директор спортивного учреждения Дмитрий Быков.

Встать на беговые лыжи школьникам помогут в спортивной школе зимних видов спорта. Для этого учреждение закупило 35 комплектов лыж и приняла на баланс два снегохода. Технику задействуют для подготовки трасс. Ее передадут в отдаленные районы города: Новоалександровск и Березняки. На базе общеобразовательных школ №32 и №34 техника будет располагаться весь зимний период.

«Сегодня огромная потребность в технике есть практически во всех районах области. Поэтому сначала решили обеспечить трассами школы, которые находятся дальше от центра Южно-Сахалинска. Детям, которые живут в городе, легче добраться до нашего учреждения и научиться кататься на лыжах», - отмечает директор школы зимних видов спорта Андрей Яковлев.

Официальное открытие проекта «Лыжи в школу» состоится 18 января на территории школы №7 и 24 января на горе Парковой в 11:30 часов, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:35 +2
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Комментарии
Annamaliya
Написано сегодня, в 16:45
Класс!
...Вот это я понимаю, очень здорово! Потому как не каждому по карману обучать детишек такому элитному спорту
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+3
markov111
Написано сегодня, в 17:46
минуточку а за чей счёт этот банкет? :)
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0
lvista
Написано сегодня, в 18:18
Гм. Кхе кхе...а список школ не озвучен? Нам о таких уроках даже не заикались. По гимназиям распределили?
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+3
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