Школьников Южно-Сахалинска научат кататься на горных лыжах

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Реализация проекта «Лыжи в школу» в островном регионе выходит на финишную прямую. Уже 18 января, в рамках проекта первые школьники начнут обучаться в подведомственных учреждениях министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области. Они смогут освоить горные и беговые лыжи. Специально для обучения спортивная школа по горнолыжному спорту и сноуборду закупила 180 комплектов оборудования. Инвентарь предоставляется на безвозмездной основе.

«Расписание уже составлено. Для обучения школьников мы выделили 4 инструкторов, которые будут заниматься с детьми. Первые занятия вводные - техника безопасности, правильные падения, экипировка. Кататься ребята будут на горе Парковой», - рассказывает директор спортивного учреждения Дмитрий Быков.

Встать на беговые лыжи школьникам помогут в спортивной школе зимних видов спорта. Для этого учреждение закупило 35 комплектов лыж и приняла на баланс два снегохода. Технику задействуют для подготовки трасс. Ее передадут в отдаленные районы города: Новоалександровс к и Березняки. На базе общеобразователь ных школ №32 и №34 техника будет располагаться весь зимний период.

«Сегодня огромная потребность в технике есть практически во всех районах области. Поэтому сначала решили обеспечить трассами школы, которые находятся дальше от центра Южно-Сахалинска. Детям, которые живут в городе, легче добраться до нашего учреждения и научиться кататься на лыжах», - отмечает директор школы зимних видов спорта Андрей Яковлев.

Официальное открытие проекта «Лыжи в школу» состоится 18 января на территории школы №7 и 24 января на горе Парковой в 11:30 часов, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.