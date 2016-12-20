Сахалинцы устроили заплыв в заливе Терпения при 20-градусном морозе
На пляже мужчины собрались для участия в турнире гиревому спорту
Накануне Сахалинская федерация силовых видов спорта совместно с федерацией мас-рестлинга провели турнир по-зимнему гиревому кроссфиту, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.
Турнир проходил в 10 км от Поронайска на берегу залива Терпения при температуре минус 20 градусов с привлечением единомышленников. Спортсменам надо было в зимних условиях выполнять упражнения с гирями 24 кг, 26 кг, 28 кг, 32 кг, 34 кг, толчок, рывок, взятие гирь на грудь, а также махи с гирями.
Также все желающие смогли принять участие мастер-классах. Завершающим стало купание в море. Температура воды составила минус 2 градуса. В воде участники провели около 15 минут.
Представить страшно что придумаете на Крещение...
Их мало, но они ... морозогиренеприлепаемоустойчивые!