Сахалинцы устроили заплыв в заливе Терпения при 20-градусном морозе

Турнир проходил в 10 км от Поронайска на берегу залива Терпения при температуре минус 20 градусов с привлечением единомышленников. Спортсменам надо было в зимних условиях выполнять упражнения с гирями 24 кг, 26 кг, 28 кг, 32 кг, 34 кг, толчок, рывок, взятие гирь на грудь, а также махи с гирями.

Также все желающие смогли принять участие мастер-классах. Завершающим стало купание в море. Температура воды составила минус 2 градуса. В воде участники провели около 15 минут.