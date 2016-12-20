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Сахалинцы устроили заплыв в заливе Терпения при 20-градусном морозе

Сахалинцы устроили заплыв в заливе Терпения при 20-градусном морозе

На пляже мужчины собрались для участия в турнире гиревому спорту

Накануне Сахалинская федерация силовых видов спорта совместно с федерацией мас-рестлинга провели турнир по-зимнему гиревому кроссфиту, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона. 

Турнир проходил в 10 км от Поронайска на берегу залива Терпения при температуре минус 20 градусов с привлечением единомышленников. Спортсменам надо было в зимних условиях выполнять упражнения с гирями 24 кг, 26 кг, 28 кг, 32 кг, 34 кг, толчок, рывок, взятие гирь на грудь, а также махи с гирями.

Также все желающие смогли принять участие мастер-классах. Завершающим стало купание в море. Температура воды составила минус 2 градуса. В воде участники провели около 15 минут.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:55 +6
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Комментарии
Victor
Написано сегодня, в 11:03
Серьезные ребята).
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+5
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 11:05
Молодцы мужики!
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+8
nikolayppu
Написано сегодня, в 11:34
Суровые поронайские ребята, зачёт вам!
Представить страшно что придумаете на Крещение...
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+2
ToChtoDoktorPropisal
Написано сегодня, в 11:34
Шизики
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0
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 12:23
ToChtoDoktorPropisal, Почему ?
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+1
ToChtoDoktorPropisal
Написано сегодня, в 12:42
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а, этож околеть можно
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0
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 12:43 Отредактированно сегодня, в 12:44
ToChtoDoktorPropisal, Ну это вам околеть, а они ЗОЖ ведут, и ловят от этого кайф
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0
Еще 5 комментариев
Добрый человек
Написано сегодня, в 11:34
бррррр..от одной фотки уже холодно стало.
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+2
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 12:22
Мужики!
Класс!
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+2
Ярославчик
Написано сегодня, в 12:26
Круто...скоро Крещение...поедем нырять
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+2
Olga_23
Написано сегодня, в 12:29
Ярославчик, и вы тоже нырять будете?)
Ответить
+1
Ярославчик
Написано сегодня, в 12:34
Olga_23, Конечно...а вы не ныряете?
Ответить
+1
Olga_23
Написано сегодня, в 12:36
Ярославчик, было дело, но в последние два года пропустила я эту процедуру) Здорово! Так держать!
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0
Olga_23
Написано сегодня, в 12:27
Молодчики! Прям гордость рвёт душу за земляков!
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+1
Елена Кириченко
Написано сегодня, в 12:38
двое участвовали?
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0
Русалка Обыкновенная
Написано сегодня, в 12:58
Елена Кириченко, http://astv.ru/news/sport/2016-12-20-poronaytsi-ty..

Их мало, но они ... морозогиренеприлепаемоустойчивые!
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+1
Artefakt
Написано сегодня, в 13:43
Если бы температура воды бала бы -2 градуса, максимум они бы повалялись на льду, а не ушли бы в заплыв.
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0
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