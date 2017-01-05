новости
новости
Регистрация
Сахалинские пенсионеры смогут сдать нормы ГТО
ProUfu.Ru

Сахалинские пенсионеры смогут сдать нормы ГТО

Стартовал III этап внедрения комплекса «Готов к труду и обороне»

С 1 января 2017 года по всей стране стартовал III заключительный этап повсеместного внедрения комплекса ГТО среди всех категорий населения. Островной регион в этом плане не стал исключением, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

С начала года проверить свою физическую подготовку в рамках ГТО смогут не только школьники и студенты, но и пожилые люди. В комплекс включена возрастная группа 70+. Возможность выполнить нормы ГТО для всех желающих изначально была заложена в постановлении правительства. Однако воспользоваться ею старшее поколение смогло лишь с 2017 года.

- В 2014-2015 годах нормативы ГТО выполняли в основном школьники и студенты, с 2016 года комплекс стал доступен взрослому населению. Ключевое отличие третьего этапа от предыдущих двух заключается в том, что он распространяется на всей территории страны для всех категорий населения, в том числе и для людей старшего поколения (10-я ступень - с 60 лет, 11-я - с 70 лет), - пояснили в Сахалинском региональном Центре тестирования ВФСК ГТО «Спартак».

Для сдачи ГТО сначала потребуется получить разрешение врача. Затем - зарегистрироваться на специальном сайте (gto.ru), где можно ознакомиться с нормативами, которые соответствуют возрастной группе.

- Мы принимаем нормативы в понедельник, четверг и пятницу. Любая организация может позвонить нам по телефону 24-81-00 и договориться о конкретной дате. К слову, 8 января у нас уже выполняли нормативы сотрудники одной из компаний города. Их было более 70 человек, - рассказал руководитель регионального Центра тестирования ВСФК ГТО «Спартак» Виктор Пальшин.

Выполнение испытаний для всех возрастных ступеней предусматривает получение знаков отличия ГТО трех достоинств: золотого, серебряного и бронзового (ранее выполнение нормативов подразумевало получение только золотого знака отличия).

Кроме того, существенно изменились нормативы для X возрастной ступени. Данная возрастная категория поделена на две подгруппы: от 60 до 64 лет и от 65 до 69 лет, как для женщин, так и для мужчин.

Главным нововведением стало усложнение одних видов испытаний и, наоборот, облегчение других.

Например, раньше пробежать дистанцию в 2 км для получения «золотого» результата мужчинам VII возрастной ступени в подгруппе от 40 до 44 лет необходимо было за 8 минут 5 секунд, а в возрасте от 45 до 49 лет – за 9 минут 2 секунды. Теперь же этот показатель составляет 10 минут и 10 минут 15 секунд, соответственно.

С другой стороны, сложнее стали показатели в подтягивании на перекладине, поднимании туловища, смешанном передвижении, рывке гири и скандинавской ходьбе.

Ключевым нововведением в нормативах ГТО для взрослого населения стало исключение результатов «без учета времени» - теперь все виды испытаний имеют конкретные временные и дистанционные показатели.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:56 +2
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская область
Прочее
ГТОпенсионеры
Популярное на ASTV
Россиянам запретят дарить детям котят
Россиянам запретят дарить детям котят
Рейс Москва - Южно-Сахалинск задержан более чем на девять часов
Рейс Москва - Южно-Сахалинск задержан более чем на девять часов
Женщина пострадала при ДТП на перекрестке Ленина - Пограничной в Южно-Сахалинске
Женщина пострадала при ДТП на перекрестке Ленина - Пограничной в Южно-Сахалинске
Зеленая вода в реке напугала жителей Корсакова
Зеленая вода в реке напугала жителей Корсакова

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Балтийская Килька
Написано сегодня, в 18:27
Не понимаю. Зачем это пенсионерам? Ладно б к значкам ГТО была б денежка положена в рубликов так надцать...А так, ну сдал или не сдал. Смысл? Доказать себе своё превосходство? Смысл в чем?
Ответить
+2
VLадимир
Написано сегодня, в 19:39
Балтийская Килька, иди и сдавай,а то пенсию не видать.
Ответить
+3
Балтийская Килька
Написано сегодня, в 19:39
VLадимир, ага) щаз. Метнулась)
Ответить
+3
VLадимир
Написано сегодня, в 19:44
Балтийская Килька, и фото в студию.
Ответить
+1
babaj
Написано сегодня, в 18:41
Каждое утро пробегаю одну милю неторопясь,минут за 15-20. С гантелями,экспандерами. Потом делаю растяжку и разминку для суставов-позвоночника. Три-две тренировки в неделю часовые с гантелями-штангой.И столько же с боксерской грушей и всякие рукопашные элементы.
Никого не трогаю,а меня соседи побаиваются. Наверное потомучто балуюсь метанием ножа и фехтованием японским мечом. Подсматривают.А нормы ГТО не охота сдавать.Тамже надо рвать себя. )))
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Школьный автобус столкнулся с двумя автомобилями в Луговом
Школьный автобус столкнулся с двумя автомобилями в Луговом
Более 15 автолюбителей примут участие в первенстве по трековым автомобильным гонкам на льду на Сахалине
Более 15 автолюбителей примут участие в первенстве по трековым автомобильным гонкам на льду на Сахалине
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru