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Сахалинские гимнасты примут участие в международном турнире

Сахалинские гимнасты примут участие в международном турнире

Соревнования начнутся 12 января в Благовещенске

12 января в Благовещенске начнется турнир городов Сибири и Дальнего Востока по спортивной гимнастике.

Как сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области, ожидается, что его участниками станут свыше 100 спортсменов из Еврейской Автономной, Амурской, Сахалинской области, Забайкальского, Приморского, Хабаровского края, Республики Саха (Якутия). Международный статус состязаниям придаст приезд гимнастов из Монголии и Филиппин.

Почетными гостями турнира станут заслуженный мастер спора, олимпийская чемпионка, главный тренер сборной команды Москвы по спортивной гимнастике. Елена Николаевна Шевченко, член президиума Федерации спортивной гимнастики России Александр Владимирович Козик.

Добавим, что дополнительно для юных гимнастов будут проведены мастер-классы, а для судей – семинар.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:41 0
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