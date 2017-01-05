Невельский «Океан» лидирует в чемпионате детской хоккейной лиги Сахалина

В Сахалинской области прошли матчи 7 и 8 туров областного первенства по хоккею с шайбой среди детских команд 2001-2005 года рождения, сообщает сахалинская федерация хоккея.

Первые после новогодних праздников игры Детской Хоккейной Лиги прошли без лидеров чемпионата команды "Ногликские медведи", самая северная команда области в целях экономии приезжает в областную столицу 2 раза в месяц и проводит спаренные серии игр.

Отсутствием лидеров турнира и воспользовались ближайшие преследователи – "Океан" из Невельска и южносахалинский "Кристалл".

Напомним, что воспитанники Сергея Миронова и Игоря Акулича выдали впечатляющую серию из 5 подряд побед на старте соревнований и только в шестом туре, дважды сенсационно ведя в счете (2:0 и 3:1), но все-таки уступили "северной машине" из Ноглики (4:7). И эту досадную осечку невельчане с лихвой компенсировали в играх с соперниками из Анивского района: троицкий "Авангард" был разгромлен со счетом 16:2, а "Анива" выбросила перед невельчанами белый флаг при счете 1:20.

И если в матче с "Авангардом" снова настоящим ужасом для соперников стали Евгений Чанчиков (7 голов и 3 голевые передачи) и Глеб Бондаренко (4 гола и 8 голевых передач), то в матче с "Анивой" атакующий тандем из Невельска дал вдоволь покуражиться в атаке своим партнерам Вадиму Бордею (6+5) и Дмитрию Киму (5+1).

Шестую победу подряд записали на свой счет воспитанники дворца спорта "Кристалл". На этот раз под организованные атакующие порядки Дмитрия Евдокимова попали "заклятые друзья" "Кристалла" – команда "Сахалинские акулы". Имея территориальное и игровое преимущество «Кристалл» уже к началу второго периода, благодаря трем точным броскам Артема Полякова и Глеба Тюрина, практически снял вопрос о победителе в этой игре. Позволив своим соперникам лишь пару раз потревожить в "рамке" своего голкипера, "Кристалл" уверенно поставил победную точку на предпоследней минуте игры после точной атаки Алексея Панченко – 4:0, "Кристалл".

Настоящим праздником для хоккейных гурманов стала игра дебютантов Первенства – дворовой команды из Южно-Сахалинска "Пираньи" и воспитанников холмского отделения хоккея – "Холмские пантеры".

Примечательно, что в роли второго тренера "Пираней" пришлось выступить председателю Сахалинской федерации хоккея Андрею Хапочкину. При счете 0:3 он взял на себя роль тренера вратарей. И "Пираньям" удалось почти невозможное: проигрывая 0:3 южносахалинцы сенсационно дважды сравнивали счет – 3:3 и 4:4, при отличной игре своего голкипера Максима Вдовухина.

- В перерыве меня подозвал Андрей Алексеевич, успокоил и подсказал некоторые моменты игры на линии и при выходах один в ноль, стало получаться, - поделился впечатлениями начинающий вратарь "Пираней".

Центральным матчем седьмого тура бесспорно стала игра между извечными соперниками – южносахалинским "Альтаиром" и макаровской "Викторией". Равна игра, с небольшим территориальным преимуществом "Альтаира", продолжалась вплоть до середины третьего периода. При счете 2:0 южносахалинцам в течение всего трех с половиной минут в конце матча удались еще четыре разящих атаки в исполнении Колобова, Затоковенко и Шелепова – 6:0, "Альтаир".

Таким образом, набрав после восьми игр четырнадцать очков, турнирную таблицу снова возглавили юные хоккеисты невельского "Океана". По двенадцать очков в активе "Ногликских медведей" и "Кристалла", но у северян две игры в запасе, у южносахалинцев – одна. Четвертое место, набрав по 10 очков, делят "Альтаир" и "Виктория".

Напомним, что по итогам регулярного Первенства восемь лучших команд продолжат борьбу в серии плей-офф за Кубок ДХЛ губернатора Сахалинской области.

Все результаты матчей 7,8 туров:

Авангард - Океан - 2:16 (0:4; 0:6; 2:6)

Альтаир - Виктория - 6:0 (1:0; 1:0; 4:0)

Холмскиe Пантеры - Пираньи - 5:4 (3:1; 0:2; 2:1)

Кристалл - Сахалинские Акулы - 4:0 (1:0; 2:0; 1:0)

Анива - Океан - 1:20 (0:4; 1:8; 0:8)

Холмские Пантеры - Виктория - 1:3 (0:1; 0:1; 1:1)

Авангард - Альтаир - 1:13 (0:5; 0:1; 1:7)

Сахалинские Акулы - Пираньи - 11:3 (2:0; 5:1; 4:2).

В споре бомбардиров лидирует Глеб Бондаренко (Океан) – 53 очка (20 голов и 33 передачи). Второе и третье место делят, набрав по 48 баллов, Александр Гарматюк (Ногликские медведи, 25+23) и Евгений Чанчиков (28+20).