Сахалинские сноубордисты выступили на этапе Кубка мира

В Москве состоялся этап Кубка мира 2016/17 года по сноуборду. Райдеры состязались в дисциплине «биг-эйр».

Как сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области, победы одержали россиянин Влад Хадарин и британка Кэти Ормерод. Для россиян это первый исторический успех в биг-эйре. Первый подиум в этой дисциплине датирован 19 ноября 2011 года, когда Алексей Соболев стал бронзовым призёром.

Среди участников этапа были и островные сноубордисты, входящие в состав сборной команды страны. Юрий Чемодуров занял 27-е место (пятый результат среди россиян), а Елена Костенко – 15-е (четвертая среди россиянок).