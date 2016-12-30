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Сахалинские сноубордисты выступили на этапе Кубка мира

Сахалинские сноубордисты выступили на этапе Кубка мира

Райдеры состязались в дисциплине «биг-эйр»

В Москве состоялся этап Кубка мира 2016/17 года по сноуборду. Райдеры состязались в дисциплине «биг-эйр».

Как сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области, победы одержали россиянин Влад Хадарин и британка Кэти Ормерод. Для россиян это первый исторический успех в биг-эйре. Первый подиум в этой дисциплине датирован 19 ноября 2011 года, когда Алексей Соболев стал бронзовым призёром.

Среди участников этапа были и островные сноубордисты, входящие в состав сборной команды страны. Юрий Чемодуров занял 27-е место (пятый результат среди россиян), а Елена Костенко – 15-е (четвертая среди россиянок).

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:30 0
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