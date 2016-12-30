Константин Сек стал победителем дальневосточного турнира по шахматам

В Южно-Сахалинске завершился IV дальневосточный турнир по шахматам, посвященный памяти IX чемпиона мира Тиграна Петросяна. Участниками состязаний стали свыше 30 шахматистов, среди которых был один международный мастер и шесть мастеров ФИДЕ. Трое из претендентов на награды имели рейтинг свыше 2400 пунктов ЭЛО.

Островной регион представляли практически все сильнейшие шахматисты. Конкуренцию им составили Олег Рычков (победитель турнира 2016 года) и Расул Мусаев из Приморья, Данила Сутормин и Артем Постников с Камчатки.

Со старта лидерство захватил Константин Сек из областного центра. Он одержал семь побед подряд, и за два тура до финиша практически обеспечил себе первое место. В восьмом туре лидер потерял пол-очка, сыграв вничью с Дарьей Хохловой.

- Конечно, хотелось набрать 9 из 9. Но в партии с Дарьей Хохловой соперница красивым тактическим ударом смогла выиграть у меня пешку. Мне пришлось приложить максимум усилий, чтобы восполнить нехватку материала. В итоге - троекратное повторение позиции и ничья. У Даши приближался цейтнот, а позиция была неясной, поэтому она не стала уклоняться от повторения, - рассказал Константин Сек.

В заключительном туре лидер нанес поражение Денису Син, что позволило ему опередить ближайшего преследователя на одно очко.

- На втором ходу я побил белую пешку, разыграв принятый ферзевый гамбит. Обычно я играю защиту Бенони, но решил сменить дебют, чтобы не «нарваться» на какую-нибудь заготовку. В примерно равном положении белые допустили неточность. После этого их позиция стала неприятной. При равном соотношении материала у белых было мало возможностей для маневров. Тем временем черные максимально усилили свою позицию, пожертвовали качество и довели партию до победы, - подвел ее итог Константин Сек.

Прошлогодний победитель Олег Рычков в девятом туре играл черными с Игорем Чернцовым. В дебюте черные захватили инициативу на королевском фланге. Казалось уже, что их победа близка. Но, как признался после партии Олег

Рычков, он потерял нить игры, бросил свой ферзевый фланг на произвол судьбы в надежде поставить мат. Белые успешно отразили все угрозы своему королю, выиграли пешку, которой осталось два хода до превращения в ферзя. Но затем Игорь Чернцов «зевнул» удар с жертвой коня и проиграл. Эта победа позволила Олегу Рычкову занять второе место.

Третьим финишировал Данила Сутормин. В заключительном туре он белыми нанес поражение Алексею Романову. Черные пассивно разыграли дебют и обрекли себя на длительные мучения. Несмотря на упорное сопротивление, они в итоге потерпели поражение.

ТОП-10 участников:

Константин Сек – 8,5 очков. Олег Рычков – 7,5. Данила Сутормин – 7. Алексей Романов – 5,5. Расул Мусаев – 5,5. Игорь Чернцов – 5,5. Дарья Хохлова – 5,5. Иван Верещагин – 5,5. Вячеслав Тимохин – 5,5. Владимир Юрьев – 5,5.

Константин Сек стал победителем турнира второй раз. Впервые это произошло в 2014 году, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.