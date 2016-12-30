новости
новости
Регистрация
Более семи тысяч южносахалинцев посетили каток у «Кристалла» в первую неделю года

Более семи тысяч южносахалинцев посетили каток у «Кристалла» в первую неделю года

Ледовая площадка продолжит работу до начала апреля

Первая неделя Нового года в «Кристалле» была по традиции наполнена спортивными и развлекательными событиями. 3 января здесь состоялись массовые спортивные эстафеты в рамках декады спорта. На площадке у «Кристалла» собралось более сотни любителей здорового образа жизни, которые, несмотря на сытные выходные, решили начать год активно.

Участники спортквеста соревновались в искусстве владения шайбой и клюшкой, в скорости, ловкости и точности. Это стало вторым по счету мероприятием декады спорта и здоровья, которая стартовала в областном центре 2 января. В течение первой недели нового года на разных площадках города проводились спортивно-массовые мероприятия, объединенные в один общий СпортКвест. Чтобы стать участником СпортКвеста достаточно было получить именную карточку перед началом мероприятия, в которой необходимо фиксировать участие во всех принятых стартах, проводимых в рамках декады спорта и здоровья. Итоги декады спорта и здоровья-2017 подведут в региональном минспорте 15 января. Сахалинцы, которые наберут наибольшее количество отметок, примут участие в розыгрыше главного приза — экшен-камеры GOpro и сезонного ски-пасса на горнолыжный курорт «Горный воздух».

На протяжении всех новогодних выходных площадь у «Кристалла» была заполнена посетителями, что неудивительно, ведь посещение открытого катка для всех желающих было совершенно бесплатным. За первую неделю 2017 года ледовую площадку под открытым небом у «Кристалла» посетили более семи тысяч человек. Стоит отметить, что подобную статистику во дворце спорта можно вести, основываясь лишь на услуге проката коньков. Так, со 2 по 8 января прокатом воспользовался 1 721 посетитель. Однако, как показало простое наблюдение, ежедневно поток желающих покататься на коньках порой превышал тысячу гостей. В прошлом году отдых на катке у «Кристалла» также был бесплатным для гостей, и пользовался большой популярностью. Тогда за десять праздничных дней каток посетили около двух тысяч островитян.

При благоприятной погоде открытый каток у дворца спорта «Кристалл» будет доступен для катания до начала апреля. В будние дни ледовая площадка работает с 18:00 до 21:45 часов, в выходные и праздники – с 12:00 до 21:45. О работе открытого ледового катка и пункта проката снаряжения можно узнать по телефону 8 (4242) 240-160, сообщает пресс-служба ОГАУ ДС «Кристалл».

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:41 +1
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьЮжно-Сахалинск"Кристалл"
Прочее
каток
Популярное на ASTV
Землетрясение ощутили жители Невельского района
Землетрясение ощутили жители Невельского района
Три человека погибли при пожаре на севере Сахалина
Три человека погибли при пожаре на севере Сахалина
В Корсакове автомобиль сбил пешехода
В Корсакове автомобиль сбил пешехода
Рейс Москва - Южно-Сахалинск задержан более чем на девять часов
Рейс Москва - Южно-Сахалинск задержан более чем на девять часов

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Курильчанка зарезала сожителя из-за того, что два дня не ночевала дома
Курильчанка зарезала сожителя из-за того, что два дня не ночевала дома
Ставки по ипотеке вернутся к докризисным
Ставки по ипотеке вернутся к докризисным
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru