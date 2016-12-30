Более семи тысяч южносахалинцев посетили каток у «Кристалла» в первую неделю года

Первая неделя Нового года в «Кристалле» была по традиции наполнена спортивными и развлекательными событиями. 3 января здесь состоялись массовые спортивные эстафеты в рамках декады спорта. На площадке у «Кристалла» собралось более сотни любителей здорового образа жизни, которые, несмотря на сытные выходные, решили начать год активно.

Участники спортквеста соревновались в искусстве владения шайбой и клюшкой, в скорости, ловкости и точности. Это стало вторым по счету мероприятием декады спорта и здоровья, которая стартовала в областном центре 2 января. В течение первой недели нового года на разных площадках города проводились спор тивно-массовые мероприятия, объединенные в один общий СпортКвест. Чтобы стать участником СпортКвеста достаточно было получить именную карточку перед началом мероприятия, в которой необходимо фиксировать участие во всех принятых стартах, проводимых в рамках декады спорта и здоровья. Итоги декады спорта и здоровья-2017 подведут в региональном минспорте 15 января. Сахалинцы, которые наберут наибольшее количество отметок, примут участие в розыгрыше главного приза — экшен-камеры GOpro и сезонного ски-пасса на горнолыжный курорт «Горный воздух».

На протяжении всех новогодних выходных площадь у «Кристалла» была заполнена посетителями, что неудивительно, ведь посещение открытого катка для всех желающих было совершенно бесплатным. За первую неделю 2017 года ледовую площадку под открытым небом у «Кристалла» посетили более семи тысяч человек. Стоит отметить, что подобную статистику во дворце спорта можно вести, основываясь лишь на услуге проката коньков. Так, со 2 по 8 января прокатом воспользовался 1 721 посетитель. Однако, как показало простое наблюдение, ежедневно поток желающих покататься на коньках порой превышал тысячу гостей. В прошлом году отдых на катке у «Кристалла» также был бесплатным для гостей, и пользовался большой популярностью. Тогда за десять праздничных дней каток посетили около двух тысяч островитян.

При благоприятной погоде открытый каток у дворца спорта «Кристалл» будет доступен для катания до начала апреля. В будние дни ледовая площадка работает с 18:00 до 21:45 часов, в выходные и праздники – с 12:00 до 21:45. О работе открытого ледового катка и пункта проката снаряжения можно узнать по телефону 8 (4242) 240-160, сообщает пресс-служба ОГАУ ДС «Кристалл».