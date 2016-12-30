Баскетболисты "Сахалина" обыграли "Спартак-Приморье"

Матчи со "Спартаком-Приморье" для "Сахалина" всегда стоят особняком. Из-за географического соседства команд такие встречи часто именуют "дерби". Хотя сами баскетболисты и тренеры, в отличие, скажем, от болельщиков, к ним относятся проще. Для них эта такая же битва за три очка, как и любой другой матч. Об этом сообщает пресс-служба ПСК "Сахалин".

В нынешнем году интриги очной встрече придавал тот факт, что команды расположились рядом в турнирной таблице. И, в случае победы, приморцы могли увеличить отрыв от островитян, соответственно, нашей команде она была нужна, чтобы подвинуть "Спартак-Приморье" с пятого места.

"Сахалин" захватил лидерство в счете с первых минут игры. Лишь в первой четверти хозяевам удалось однажды выйти вперед, 20:19. Но это был не более, чем локальный успех. До конца десятиминутки сахалинцы сумели создать небольшой отрыв, 25:22, который дальше только рос. К большому перерыву на табло светились 41:53 в пользу гостей. А по окончанию третьего игрового отрезка местные болельщики и вовсе приуныли, 60:79. Лишь в заключительном периоде приморцам удалось немного подсократить отставание. Но ближе чем на десять очков к себе их сахалинцы не подпустили.

В итоге - 89:79 в пользу гостей, которые продлили свою беспроигрышную серию со "Спартаком-Приморье" до десяти матчей, и поднялись на пятую строку в турнирной таблице первенства России по баскетболу.



Комментарий генерального менеджера баскетбольной команды "Сахалин" Александра Фомина:



- Тренерскому штабу удалось настроить ребят на хорошую, агрессивную игру как в атаке, так и в обороне. В нападении это вылилось в хорошее движение мяча и, как следствие, приводило к открытым броскам с периметра и трехсекундной зоны. В защите - всей нашей задней линии удалось плотно сыграть с соперником, была хорошая коммуникация, неплохо страховали друг друга, но самое главное, за счет чего удалось так уверенно победить нашего соперника - это единства команды. Тренерский штаб, игроки на площадке, игроки на скамейке - все были вместе друг за друга, и это отразилось на итоговом результате. Мы победили сегодня и оптимистично смотрим в будущее. Ведь задачу защитить титул с нас никто не снимал.



- Почему в последней четверти хозяевам, до этого всю игру находившимся в роли догоняющих, удалось немного сократить отставание в счете?



- Достаточно тяжело на столь высоких скоростях ровно пройти весь матч. Обязательно будут где-то спады. В концовке встречи у нас все-таки наступила небольшая потеря концентрации. Ведь отрыв в счете к тому времени превышал 15 очков. Тем самым, мы дали приморцам немного сократить отставание.



- Победная серия "Сахалина" над "Спартаком-Приморье" в официальных матчах увеличилась до десяти матчей. Этот факт будет давить на команду в следующих матчах с этим соперником?



- Не думаю, что на команду уровня "Сахалина" могут давить какие-то внешние факторы. Запас прочности у нас большой, хорошо сбалансированный и укомплектованный состав на всех позициях. Поэтому каждая победа от игры к игре должна придавать нам лишь уверенности.



Мужчины. Суперлига. Первый дивизион. 2016/2017

Спартак-Приморье - ПСК Сахалин 79:89 (22:25, 19:28, 19:26, 19:10)

Владивосток. СК "Олимпиец"

Судьи: Махлин, Федоров Алексей, Фомин Игорь, комиссар: Дадугин

Сахалин: Комолов (23 очка, 5 подборов, 3 передачи, 5 трехочковых), Яковенко (20 очков, 4 трехочковых, 8 подборов, 3 перехвата), Смыгин (13 очков, 3 трехочковых, 3 подбоора, 1 передача), Шелекето (13 очков, 1 трехочковый, 5 подборов, 2 передачи, 2 перехвата), Нестеров (10 очков, 2 трехочковых, 2 подбора, 1 передача, 1 перехват), Зибиров (7 очков, 1 трехочковый, 3 подбора, 7 передач, 3 подбора), Ионов (2 очка, 5 подборов, 1 передача), Подскользин (1 очко, 5 подборов), Голяхов (2 передачи, 1 перехват), Митюк (1 подбор)