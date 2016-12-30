Волейболистки "Сахалина" одержали победу над "Протоном"

Сегодня ночью волейболистки ПСК "Сахалин" гостили в Саратове, где их принимал местный "Протон", сообщает пресс-служба островного спортивного клуба.

Первые два сета оказались разминочными для обеих команд. Сначала, не сильно напрягаясь, верх взяли сахалинки, 25:20. Вторую партию выиграли хозяйки площадки, 25:12.

Однако до предела интрига закрутилась в третьем игровом отрезке. И уже к середине партии команды шли вровень, больше чем на два очка не отпуская друг друга.

Нервы накалились до такой степени, что арбитр был вынужден успокоить тренера "Протона", показав ему желтую карточку. Впрочем, что для наставников валидольная концовка, для болельщиков радость и дополнительные эмоции. Партия затянулась, островной клуб долго находился в роли догоняющих, но наши девушки смогли проявить характер и, что называется, на зубах вырвать победу в третьем сете, 30:28.

Нечто подобное повторилось и в четвертой партии. Но она уже была немного короче. У хозяек площадки просто села батарейка и тягаться на равных с сахалинками они уже не могли. В итоге - 26:24 в пользу "Сахалина" четвертом сете и 3:1 по партиям.

Эта победа позволила островному клубу не только уйти с последнего места в турнирной таблице, но и покинуть зону вылета. Следующий матч подопечные Константина Приходько проведут в Екатеринбурге против "Уралочки-НТМК" и ее бессменного рулевого Николая Карполя.

В первую очередь бросилось в глаза, так это характер команды и командный дух. Сегодня была по-настоящему сплоченная команда, у девчонок горели глаза и за это им огромное спасибо. Это и позволило нам сегодня победить, - рассказал главный тренер волейбольной команды ПСК "Сахалин" Константин Приходько.