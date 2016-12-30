новости
новости
Регистрация
Волейболистки «Сахалина» начинают новый год игрой с «Протоном»

Волейболистки «Сахалина» начинают новый год игрой с «Протоном»

Игра состоится 8 января в 2 часа ночи по местному времени

Сегодня состоятся матчи 11 тура чемпионата женской волейбольной Суперлиги. «Сахалин» начнет календарный год с гостевого матча против «Протона» из Саратова, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона. 

История «Протона» началась в 1988 году, когда на базе концерна «Иргиз» (Балаково) была образована команда «Синяя птица». Современное название она получила в 2009 году.

История встреч «Сахалина» и «Протона» насчитывает два матча. В 2015 году в рамках полуфинала Кубка Победы островитянки проиграли команде из Саратова в четырех партиях. Во втором туре чемпионата Суперлиги (15 октября 2016 года в Южно-Сахалинске) «Протон» снова взял верх (3:0).

На сегодняшний день «Протон» занимает седьмое место. Волейболистки из Саратова в десяти матчах набрали одиннадцать очков (три победы и семь поражений, два из которых на тай-брейке).

«Я не хочу нисколько принижать заслуги и силу сегодняшнего соперника, но в Саратов наша команда едет только за победой. Перед нами стоит задача по итогам сезона остаться в Суперлиге, для этого нам требуется набирать очки. При этом не важно с кем - с лидерами или соседями по турнирной таблице. Ведь в конце сезона очки и победы могут нам очень пригодится. Не знаем наперед как сложиться игра, но мы будем выходить и биться. В каждом матче», - отметил главный тренер сахалинок Константин Приходько.

Пресс-служба ПСК «Сахалин» отмечает, что встреча «Протона» с островитянками состоится 8 января в 2 часа ночи по сахалинскому времени.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:12 +2
Другие статьи по темам
Место
Саратов
Прочее
Сахалинская областьПСК "Сахалин"волейбол"Протон"
Популярное на ASTV
Самолет, следовавший по маршруту Южно-Сахалинск-Курилы, едва не столкнулся с неопознанным бортом
Самолет, следовавший по маршруту Южно-Сахалинск-Курилы, едва не столкнулся с неопознанным бортом
Скрыть возрастные изменения и убрать нежелательные морщинки на лице легко
Скрыть возрастные изменения и убрать нежелательные морщинки на лице легко
Двухэтажный дом горит в Южно-Сахалинске
Двухэтажный дом горит в Южно-Сахалинске
История с возможным столкновением самолетов в небе над Курилами раздута из ничего - эксперт
История с возможным столкновением самолетов в небе над Курилами раздута из ничего - эксперт

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Сергей Михалев
Написано сегодня, в 11:01
Игра состоится 8 января в 2 часа ночи по местному времени

по какому именно местному ?
Ответить
0
Елена Кириченко
Написано сегодня, в 11:34
Сергей Михалев, читать статью до конца!
Ответить
+1
DashaA
Написано сегодня, в 11:45
Какие красотки! Успехов Вам девочки!
Покажите класс!
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Заброшенное здание тушили пожарные в Южно-Курильске
Заброшенное здание тушили пожарные в Южно-Курильске
Сахалинские борцы завоевали пять медалей турнира в Хабаровске
Сахалинские борцы завоевали пять медалей турнира в Хабаровске
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru