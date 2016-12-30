Волейболистки «Сахалина» начинают новый год игрой с «Протоном»

Сегодня состоятся матчи 11 тура чемпионата женской волейбольной Суперлиги. «Сахалин» начнет календарный год с гостевого матча против «Протона» из Саратова, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

История «Протона» началась в 1988 году, когда на базе концерна «Иргиз» (Балаково) была образована команда «Синяя птица». Современное название она получила в 2009 году.

История встреч «Сахалина» и «Протона» насчитывает два матча. В 2015 году в рамках полуфинала Кубка Победы островитянки проиграли команде из Саратова в четырех партиях. Во втором туре чемпионата Суперлиги (15 октября 2016 года в Южно-Сахалинске) «Протон» снова взял верх (3:0).

На сегодняшний день «Протон» занимает седьмое место. Волейболистки из Саратова в десяти матчах набрали одиннадцать очков (три победы и семь поражений, два из которых на тай-брейке).

«Я не хочу нисколько принижать заслуги и силу сегодняшнего соперника, но в Саратов наша команда едет только за победой. Перед нами стоит задача по итогам сезона остаться в Суперлиге, для этого нам требуется набирать очки. При этом не важно с кем - с лидерами или соседями по турнирной таблице. Ведь в конце сезона очки и победы могут нам очень пригодится. Не знаем наперед как сложиться игра, но мы будем выходить и биться. В каждом матче», - отметил главный тренер сахалинок Константин Приходько.

Пресс-служба ПСК «Сахалин» отмечает, что встреча «Протона» с островитянками состоится 8 января в 2 часа ночи по сахалинскому времени.