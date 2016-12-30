Сахалинские борцы завоевали пять медалей турнира в Хабаровске

В Хабаровске состоялся открытый краевой турнир по вольной борьбе, посвященный памяти мастера спорта СССР Владимира Даниловича Васильева (экс-президент Федерации спортивной борьбы Хабаровского края). Участниками состязаний стали около 100 борцов 2007 – 2009 г.р. Островитяне вернулись домой с пятью медалями, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

- Победителями турнира стали Данил Соломатин (до 24 кг), Захар Василюк (до 26 кг) и Владимир Шеварев (до 30 кг). На пути к финалу каждый из них одержал по три – четыре победы, а затем все успешно провели решающие поединки. Второе место в активе Богдана Ромащенко (свыше 46 кг). Бронзовую награду завоевал Арсалан Жамбалов (до 32 кг). Ребят наградили медалями, грамотами и ценными подарками. А Захару Василюк был вручен еще и специальный приз «За лучшую технику», - рассказал старший тренер сборной команды Сахалинской области Александр Ваулин.

Добавим, что островных борцов (все они из Южно-Сахалинска) к турниру готовили тренеры Батраз Кундухов, Гайдар Нурмагомедов и Александр Ваулин.