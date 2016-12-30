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Сахалинцы продолжают бороться за главный приз "СпортКвеста" - камеру GoPro

Сахалинцы продолжают бороться за главный приз "СпортКвеста" - камеру GoPro

В областном центре состоялся очередной спортивных этап состязаний

Сегодня, 6 января, в городском парке областного центра состоялся очередной этап "СпортКвеста", который проходит в рамках "Декады спорта и здоровья". Сахалинцы смогли не только покататься на коньках с Дедом Морозом и Снегурочкой, но и поиграть в зимние забавы на льду, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона. 

- Сегодня проходит уже пятый день "Декады спорта и здоровья". За эти дни проведены различные массовые спортивные мероприятия: легкая атлетика, лыжные старты, спортивные игры на льду и многое другое. Активность не падает, сахалинцы поддерживают здоровые выходные, - отмечают организаторы.

Ольга Суворова вместе с подругами принимает участие уже в шестом этапе "СпортКвеста", вчера девушки спустились на горных лыжах и занимались в волейбольном центре зарядкой.

- У нас все расписано. Сейчас здесь покатались, дальше пойдем на "Горный воздух". Настроение приподнятое, ждем каждого следующего мероприятия и всех приглашаем к нам присоединиться, - поделилась участница "Декады спорта и здоровья". 

"Веселый лед" в городском парке им. Гагарина собрал на ледяной площадке не только участников "СпортКвеста", но и спортсменов, тренеров СДЮСШОР восточных видов единоборств. Директор школы Леонид Ким всегда поддерживает своих подопечных. Этот день не стал исключением. Вместе с ребятами встал на коньки. 

- Надо вместе не только тренироваться, но и на коньках кататься, на лыжах. Сам давно уже не стоял, наверное, года два. А тут с детьми, с тренерами, тоже все вышли, - рассказал Леонид Ким.

Участников поделили на две команды и под началом Деда Мороза и Снегурочки для них подготовили шесть испытаний: "Вьюнок", "Найди себе пару", "Зима и лето", "Ручеек", "Кружки и звездочки".

Напомним, что "Декада спорта и здоровья" продолжается. Завтра сахалинцев ждут на горе Парковой. Там состоится "Новогодний карнавал". Для зрителей островные сноубордисты продемонстрируют экстремальные трюки. Начало мероприятия в 10:00.

Главный приз "СпортКвеста" - экшен камера GoPro и сезонный ски-пасс от "Горного воздуха". Также предусмотрены поощрительные призы от партнеров "Декады спорта и здоровья" - абонементы в тренажерные залы, билеты в кино, сертификат на посещение ресторана и многое другое. Вступить в "СпортКвест" можно в любое время. Расписание мероприятия на сайте министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 16:01 +2
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Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
Прочее
GoProСпортКвестдекада спорта и здоровья
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Комментарии
Trololosha
Написано вчера, в 21:09
Верится с трудом, что выиграет кто-то посторонний. Потому что знаю из компетентных источников как вы проводили до этого розыгрыши топлива от армроса, когда выигрывали подставные люди (ваши же сотрудники, либо знакомые).
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