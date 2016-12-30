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Сахалинские легкоатлеты выявили лучших в «Рождественских стартах»

Сахалинские легкоатлеты выявили лучших в «Рождественских стартах»

Спортсмены соревновались в беге и толкании ядра

Около 180 спортсменов из восьми населенных пунктов острова приняли участие в чемпионате и первенстве Сахалинской области по легкой атлетике «Рождественские старты». На стадионе «Спартак» состязались юноши и девушки двух возрастных групп (2000 – 2001, 2002 – 2003 г.р.,), а также юниоры и юниорки 1999 г.р. и старше. Они определили обладателей наград в беговых дисциплинах и толкании ядра, сообщает пресс-служба областного министерства спорта и молодежной политики. 

- В беге на 60 метров у младших юношей первенствовал Анатолий Ерофеенко из Поронайска (7,51 секунды). Среди юношей до 18 лет победил Родион Фоменко из Холмска (7,16 секунды). Чемпионом островного региона стал Никита Мещеряков из Южно-Сахалинска (7,1 секунды), - рассказал старший тренер сборной команды области Алексей Жижикин.

У девушек до 16 лет поздравления с победой принимала Дарья Срибная из Холмска (8,38 секунды). Среди спортсменок до 18 лет самой быстрой оказалась Кристина Титаева из Южно-Сахалинска (8,04 секунды). Обладательницей золотой медали чемпионата области стала Анна Шалыгина из Корсакова (7,68 секунды). К слову, бегунья из портового города стала автором сенсации, опередив Карину Глебову. Мастер спорта из Южно-Сахалинска нечасто уступает соперницам на областных состязаниях.

- Все в порядке, - успокоили тренеры. – Просто у Анны дальневосточные старты через неделю, а у Карины – через три. Поэтому она пока и не вышла на пик формы.

Впрочем, даже не на пике формы Карина Глебова не оставила соперницам шансов на победу в забеге на 200 метров. Ее результат – 27,10 секунды. У девушек до 16 лет победила Дарья Срибная (29,03 секунды), до 18 лет – Анастасия Большакова из областного центра (27,00 секунды).

У юношей младшего возраста первым финишировал Анатолий Ерофеенко из Поронайска, завоевавший вторую золотую медаль (25,16 секунды). У юношей 2000 – 2001 г.р. не было равных Игорю Марченко из Холмска (24,1 секунды). А чемпионат выиграл Никита Мещеряков из островной столицы (24,41 секунды).

Чемпионами области в беге на 400 метров стали Павел Грищенко (52,51 секунды) и Софья Коротынская (59,80 секунды). Первенство островного региона среди девушек до 16 лет выиграла Алиса Платонова (1.03,5 секунды), а среди девушек до 18 лет – Екатерина Рощина (1.01,77 секунды). Все четверо представляли Южно-Сахалинск.

Хороший подарок сделал себе Роман Трубецкой, на днях отметивший 30-летие. В его активе золотая медаль чемпиона в беге на 1000 метров (2.33,6 секунды). В забеге младших юношей первенствовал Юрий Кашпурович из Южно-Сахалинска (3.02,6 секунды), старших – Данил Мордовцев из Корсакова (2.53,3 секунды).

В женских забегах первые места заняли представительницы областного центра. Отличились Валентина Перелыгина (до 16 лет; 3.30,4 секунды), Елена Шептицкая (до 18 лет; 3.16,3 секунды), Александра Толстихина (чемпионат; 3.00,0 секунды).

В толкании ядра в младшей возрастной группе награды за победу заслужили Анастасия Иванова из Южно-Сахалинска (9,06 метра) и Дмитрий Зимин из Макарова (10,50 метра). В состязаниях юношей и девушек до 18 лет победили Валерия Колодяжная из Южно-Сахалинска (10,40 метра) и макаровчанин Семен Пимкин (11,10 метра). А в чемпионате победу праздновали Анжелика Десятова из столицы области (8,80 метра) и Дмитрий Артемов из Макарова (8,85 метра).

- Хорошие результаты в очень морозную помогу показали многие. Но особенно порадовали своих наставников Анна Шалыгина, Анастасия Большакова, Софья Коротынская, Александра Толстихина, Никита Мещеряков, Родион Фоменко, Анатолий Ерофеенко и Павел Грищенко, - подвел итог соревнований Алексей Жижикин.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 21:56 +2
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