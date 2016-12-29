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Спуск Дедов Морозов прошел на Горном воздухе

Спуск Дедов Морозов прошел на Горном воздухе

В области продолжается Спортквест

Сегодня, 5 января на СТК «Горный воздух» в рамках Декады спорта и здоровья, а также «СпортКвеста» состоялся спуск Дедов Морозов и прошли развлекательные конкурсы, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.
 
Обратный отсчет времени дал старт спуску всех желающих, облачившихся в костюмы Дедов Морозов. На финише их ожидали призы от регионального отделения партии «Единая Россия», а также розыгрыш подарков от спонсоров «СпортКвеста».
 
Сертификат на посещение сауны в этот день получил Валерий Сивков. Новоявленный Дедушка Мороз в первый раз принял участие в подобном мероприятии и не ожидал, что получит такой приз.
 
- Я очень люблю баню, - признается Валерий Анатольевич. – И, когда ведущий объявил мой номер, я, конечно, обрадовался! Ведь это было то, что я хотел. Занимайтесь спортом, будьте здоровы, принимайте участие в «СпортКвесте» и верьте в удачу!
 
8-летний Саша Федоров считает себя очень взрослым. Поэтому спуск с горы в костюме Деда Мороза не стал для него каким-то особенным событием.
- Горными лыжами я занимаюсь с двух лет, - делится Александр. – Я много раз спускался с этой горы и даже принимал участие в соревнованиях, занимал первые места. Сегодня было радостно от того, что можно поздравить всех с Новым годом как Дедушка Мороз.
 
Итоги Декады спорта и здоровья будут подведены 15 января. 
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Спуск Дедов Морозов
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:39 +3
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