Спуск Дедов Морозов прошел на Горном воздухе

Сегодня, 5 января на СТК «Горный воздух» в рамках Декады спорта и здоровья, а также «СпортКвеста» состоялся спуск Дедов Морозов и прошли развлекательные конкурсы, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Обратный отсчет времени дал старт спуску всех желающих, облачившихся в костюмы Дедов Морозов. На финише их ожидали призы от регионального отделения партии «Единая Россия», а также розыгрыш подарков от спонсоров «СпортКвеста».

Сертификат на посещение сауны в этот день получил Валерий Сивков. Новоявленный Дедушка Мороз в первый раз принял участие в подобном мероприятии и не ожидал, что получит такой приз.

- Я очень люблю баню, - признается Валерий Анатольевич. – И, когда ведущий объявил мой номер, я, конечно, обрадовался! Ведь это было то, что я хотел. Занимайтесь спортом, будьте здоровы, принимайте участие в «СпортКвесте» и верьте в удачу!

8-летний Саша Федоров считает себя очень взрослым. Поэтому спуск с горы в костюме Деда Мороза не стал для него каким-то особенным событием.

- Горными лыжами я занимаюсь с двух лет, - делится Александр. – Я много раз спускался с этой горы и даже принимал участие в соревнованиях, занимал первые места. Сегодня было радостно от того, что можно поздравить всех с Новым годом как Дедушка Мороз.

Итоги Декады спорта и здоровья будут подведены 15 января.