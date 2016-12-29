Состязания по нескольким видам спорта прошли в Южно-Сахалинске

Сегодня главной ареной Декады спорта и здоровья в Южно-Сахалинске стал спортивный комплекс ГБУ СО «ВЦ «Сахалин». Здесь собрались свыше 100 жителей и гостей областного центра. Их ждали состязания по нескольким видам спорта, а также праздничные сюрпризы.

- Я думаю, что сюда пришли самые спортивные, самые здоровые, самые активные, - поприветствовала участников председатель городской Думы Елена Столярова. – Я желаю вам победы над соперниками и над собой!

- Приходите к нам чаще, наши двери всегда открыты для вас, - добавил директор ГБУ СО «ВЦ «Сахалин» Сергей Кирсанов.

Затем началась новогодняя лотерея, в ходе которой самые удачливые стали обладателями спортивных товаров, сувениров и праздничной атрибутики.

Продолжило праздник выступление воспитанниц отделения художественной гимнастики ОГАУ «ФК «Сахалин». Девушки порадовали яркими и искрометными программами, за что были вознаграждены не только аплодисментами, но и сладкими призами.

Следом за этим начались разнообразные турниры. Любители силового экстрима выявили сильнейших в армрестлинге. Любители пинг-понга сразились в настольный теннис. Спортсмены старшего поколения занялись оздоровительным фитнесом. А в большом зале стартовал турнир по волейболу «4 на 4».

Естественно, что после завершения всем победителям и призерам были вручены памятные подарки. Ну а все остальные получили заряд бодрости и хорошего настроения.

- Нужно чаще встречаться! – решили участники праздника и пообещали активно заниматься спортом в 2017 году.

Напомним, что в спортивно-развлекательных мероприятиях Декады спорта и здоровья может принять участие любой желающий. Перед стартом пришедшим будут выдаваться именные карты, в которых по итогам выступлений в той или иной эстафете или игре, судьи поставят отметки.

Итоги Декады спорта и здоровья будут подведены 15 января. Сахалинцы, которые наберут наибольшее количество отметок, примут участие в розыгрыше главного приза - камеры GoPro и сезонного ски-пасса на горнолыжный курорт «Горный воздух».

Остальные участники розыгрыша смогут получить поощрительные призы: аксессуары для телефонов, абонементы в тренажерный зал, билеты в кино , сертификат на посещение японского ресторана, продуктовую корзину от магазина, а также сладкие призы.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.