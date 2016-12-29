Чемпионат по легкой атлетике стартует на Сахалине

6 января состоятся зимний чемпионат и первенство Сахалинской области по легкой атлетике «Рождественские старты». В 11:00 на стадионе «Спартак» пройдет парад открытия, а уже в 11:20 начнутся сами состязания, сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

Обладатели наград будут выявлены в трех возрастных группах (юноши и девушки 2000 – 2001, 2002 – 2003 г.р., юниоры и юниорки 1999 г.р. и старше). Спортсменов ждут забеги на 60, 200, 400, 1000 м. В секторе по толканию ядра пройдут соревнования по одноименной дисциплине.

Как сообщают организаторы, предварительные заявки уже прислали почти 200 легкоатлетов из Анивы, Долинска, Корсакова, Макарова, Поронайска, Тымовска, Холмска и, естественно, Южно-Сахалинска. Можно не сомневаться, что поклонники «королевы спорта» увидят в деле всех сильнейших атлетов островного региона.

- Соревнования являются отборочными. По их итогам будет сформирована сборная островного региона для участия в чемпионате и первенстве ДФО, - пояснил старший тренер сборной команды Сахалинской области Алексей Жижикин.

Добавим, что первенство Дальнего Востока среди юношей и девушек до 18 лет, юниоров и юниорок до 20 лет пройдет в Хабаровске с 12 по 14 января. В этом же городе состоится чемпионат и первенство ДФО среди юниоров и юниорок до 23 лет (26 – 28 января).