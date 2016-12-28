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Тренер из Ярославля возглавит баскетболистов ПСК ""Сахалин"

Тренер из Ярославля возглавит баскетболистов ПСК ""Сахалин"

Сергей Гришаев был ассистентом главного тренера БК "Буревестник"

Ярославский баскетбольный клуб «Буревестник» по обоюдному согласию расторг контракт с тренером Сергеем Гришаевым, сообщает портла "Ярославский спорт". Решение связано с переходом Гришаева на пост главного тренера чемпиона Суперлиги-1 сезона 2015/2016 ПСК «Сахалин».
Гришаев работал в «Буревестнике» с декабря 2015 года когда пришел в ярославский клуб помогать главному тренеру Борису Соколовскому. Его контакт был рассчитан до конца сезона однако руководство не стало чинить препятствий Гришаеву возглавить команду первого дивизиона в качестве руководителя тренерского штаба.
Интересно что начальником команды из Южно-Сахалинска стал бывший нападающий «Буревестника» Александр Фомин. Таким образом, можно сказать что Ярославль стал своеобразной «кузницей кадров» для дальневосточного баскетбола.
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:05 +1
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