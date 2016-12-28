Тренер из Ярославля возглавит баскетболистов ПСК ""Сахалин"

Ярославский баскетбольный клуб «Буревестник» по обоюдному согласию расторг контракт с тренером Сергеем Гришаевым, сообщает портла "Ярославский спорт". Решение связано с переходом Гришаева на пост главного тренера чемпиона Суперлиги-1 сезона 2015/2016 ПСК «Сахалин».

Гришаев работал в «Буревестнике» с декабря 2015 года когда пришел в ярославский клуб помогать главному тренеру Борису Соколовскому. Его контакт был рассчитан до конца сезона однако руководство не стало чинить препятствий Гришаеву возглавить команду первого дивизиона в качестве руководителя тренерского штаба.

Интересно что начальником команды из Южно-Сахалинска стал бывший нападающий «Буревестника» Александр Фомин. Таким образом, можно сказать что Ярославль стал своеобразной «кузницей кадров» для дальневосточного баскетбола.