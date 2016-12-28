новости
новости
Регистрация
Принять участие в спортквесте могут южносахалинцы

Принять участие в спортквесте могут южносахалинцы

В области стартовала декада спорта и здоровья

В Сахалинской области стартовала традиционная декада спорта и здоровья. В течение недели на разных площадках города будут проводиться спортивно-массовые мероприятия, объединенные в один общий СпортКвест, сообщает пресс-служба регионального минспорта.
3 января на открытом льду дворца спорта "Кристалл" собралось более 100 человек. Для всех желающих прошли новогодние эстафеты, в которых могли принять участие, как дети, так и взрослые. С приветственным словом ко всем собравшимся обратились чемпионки Европы по чир спорту Милана Селезнева и Валерия Терехова. Девушки пожелали спортивных побед и везения. Участники спортКвеста соревновались в искусстве владения шайбой и клюшкой, в скорости, ловкости и точности. "Мне очень понравилось! Было так весело, наша команда обыграла команду взрослых, и Дед Мороз подарил мне подарок, - рассказывает семилетний Илья Иванов. - Мы с мамой вчера участвовали в лыжном забеге, а сегодня пришли кататься на коньках, и завтра пойдем на стадион Спартак, там будут новогодние старты".
Стать участником СпортКвеста очень просто - нужно получить именную карточку перед началом мероприятия, в которой необходимо фиксировать участие во всех принятых стартах, проводимых в рамках Декады спорта и здоровья. Отметки проставляются каждый день, непосредственно после окончания эстафет. Вступить в СпортКвест можно в любой момент, не обязательно со 2 января.
Итоги декады спорта и здоровья-2017  подведут 15 января. Сахалинцы, которые наберут наибольшее количество отметок, примут участие в розыгрыше главного приза - экшен-камеры GOpro и сезонного ски-пасса на горнолыжный курорт "Горный воздух".
Галерея
Декада спорта, Фото: 1
Декада спорта, Фото: 2
Декада спорта, Фото: 3
Декада спорта, Фото: 4
Декада спорта, Фото: 5
Декада спорта, Фото: 6
Декада спорта, Фото: 7
Декада спорта, Фото: 8
Декада спорта, Фото: 9
Декада спорта, Фото: 10
Декада спорта, Фото: 11
Декада спорта, Фото: 12
Декада спорта, Фото: 13
Декада спорта, Фото: 14
Декада спорта, Фото: 15
Декада спорта, Фото: 16
Декада спорта, Фото: 17
Декада спорта, Фото: 18
Декада спорта, Фото: 19
Декада спорта, Фото: 20
Декада спорта, Фото: 21
Декада спорта, Фото: 22
Декада спорта, Фото: 23
Декада спорта, Фото: 24
показать все фотографии
Декада спорта
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:38 +2
Другие статьи по темам
Прочее
спортквест
Популярное на ASTV
Скрыть возрастные изменения и убрать нежелательные морщинки на лице легко
Скрыть возрастные изменения и убрать нежелательные морщинки на лице легко
Из-за фейерверка в Южно-Сахалинске загорелась квартира
Из-за фейерверка в Южно-Сахалинске загорелась квартира
Toyota Cresta и автобус столкнулись в Южно-Сахалинске
Toyota Cresta и автобус столкнулись в Южно-Сахалинске
Житель Корсакова «подарил» себе на Новый год уголовное дело
Житель Корсакова «подарил» себе на Новый год уголовное дело

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Тренер из Ярославля возглавит баскетболистов ПСК ""Сахалин"
Тренер из Ярославля возглавит баскетболистов ПСК ""Сахалин"
Пострадавшего мужчину пришлось вывозить с горы Владимировка сахалинским спасателям
Пострадавшего мужчину пришлось вывозить с горы Владимировка сахалинским спасателям
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru