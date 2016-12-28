Принять участие в спортквесте могут южносахалинцы

В Сахалинской области стартовала традиционная декада спорта и здоровья. В течение недели на разных площадках города будут проводиться спортивно-массовые мероприятия, объединенные в один общий СпортКвест, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

3 января на открытом льду дворца спорта "Кристалл" собралось более 100 человек. Для всех желающих прошли новогодние эстафеты, в которых могли принять участие, как дети, так и взрослые. С приветственным словом ко всем собравшимся обратились чемпионки Европы по чир спорту Милана Селезнева и Валерия Терехова. Девушки пожелали спортивных побед и везения. Участники спортКвеста соревновались в искусстве владения шайбой и клюшкой, в скорости, ловкости и точности. "Мне очень понравилось! Было так весело, наша команда обыграла команду взрослых, и Дед Мороз подарил мне подарок, - рассказывает семилетний Илья Иванов. - Мы с мамой вчера участвовали в лыжном забеге, а сегодня пришли кататься на коньках, и завтра пойдем на стадион Спартак, там будут новогодние старты".

Стать участником СпортКвеста очень просто - нужно получить именную карточку перед началом мероприятия, в которой необходимо фиксировать участие во всех принятых стартах, проводимых в рамках Декады спорта и здоровья. Отметки проставляются каждый день, непосредственно после окончания эстафет. Вступить в СпортКвест можно в любой момент, не обязательно со 2 января.

Итоги декады спорта и здоровья-2017 подведут 15 января. Сахалинцы, которые наберут наибольшее количество отметок, примут участие в розыгрыше главного приза - экшен-камеры GOpro и сезонного ски-пасса на горнолыжный курорт "Горный воздух".