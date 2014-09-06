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Новый календарный год хоккейная команда ПСК «Сахалин» начнет с матчей против «Деймунг Киллер Вейлс»

Новый календарный год хоккейная команда ПСК «Сахалин» начнет с матчей против «Деймунг Киллер Вейлс»

Игры состоятся 5, 7 и 8 января в Инчхоне

Новый календарный год хоккейная команда ПСК «Сахалин» начнет с серии против «Деймунг Киллер Вейлс».  Матчи состоятся 5, 7 и 8 января в Инчхоне.

Как сообщает пресс-служба клуба, символично, что нынешний игровой сезон для островной команды стартовал именно со встреч с «касатками». В том трехматчевом противостоянии «Сахалин» не знал поражений.  Многочисленным болельщикам соперники известны по своему прежнему названию «Дэймунг Сангму», которая в прошлом сезоне заняла предпоследнее место в турнирной таблице.

Базируются «касатски-убийцы», также как их предшественники в Инчхоне. За три сезона в Азиатской хоккейной лиги между собой команды встречались 15 раз и лишь в одном матче представителям Южной Кореи удалось добиться победы. Случилось это два года назад, в первом матче сезона 2014/2015. В остальных встречах всегда побеждали сахалинцы. В нынешнем сезоне островитяне побили свой личный рекорд во встречах с «касатками», на три шайбы соперников ответив 12-ю взятиями ворот.  Ранее самая громкая победа была зафиксирована 28 ноября 2015 года, в тот день «Сахалин» на своей площадке разгромил корейскую команда со счетом 11:2.  Общая разница забитых и пропущенных шайб в противостоянии команд составляет 95:36. В среднем «Сахалин» забивает по пять шайб за матч. На сегодняшний день наши соперники на 8 строчке турнирной таблицы, в их активе 16 очков после 30 игр. «Сахалин» в 36 матчах набрал 76 очков и занимает вторую позицию.

Изначально хоккейная команда «Дэймунг Сангму» основана в 2013 году правительством Южной Кореи как база для подготовки хоккеистов к зимней Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году. Хоккейная команда была полностью сформирована из солдат, которые служат в корейской армии. Создание «Сангму» решило огромную проблему оттока хоккеистов из профессиональных команд, так как служба в армии в Южной Корее обязательна. Все игроки «Сангму» имеют с клубом двухгодичный контракт, который приравнивается к армейскому. Однако. В сезоне 2016/2017 генеральный спонсор решил привлечь в команду легионеров. Ими стали канадец вратарь Тайлер Вейман (32 года, 180 см, 87 кг) в 2002 году выбранный на Драфте НХЛ «Колорадо Эваланш» под 164 номером и успевший поиграть в Американской хоккейной лиге, немецкой, а прошлый сезон провел в Италии, нападающий из США Адам Эстоклет (27 лет, 187 см, 86 кг), который перешл из Шведской лиги и еще один центрфорвард, канадец Брет Пархем (27 лет, 175 см, 89 кг) два сезона отыгравший в «Чайна Дрэгон». 

Первый матч гостевой серии с «Деймунг Киллер Вейлс» начнется 5 января в 21-00 по сахалинскому времени. 



История встреч:
06.09.14 «Деймунг Сангму» 7 : 2 ПСК «Сахалин»         
07.09.14 «Деймунг Сангму» 2 : 6 ПСК «Сахалин»         
09.09.14 «Деймунг Сангму» 3 : 5 ПСК «Сахалин»
23.01.15 ПСК «Сахалин» 9 : 1 «Деймунг Сангму»     
24.01.15 ПСК «Сахалин» 3 : 2 «Деймунг Сангму»     
25.01.15 ПСК «Сахалин» 5 : 1 «Деймунг Сангму
26.09.15 «Деймунг Сангму» 5 : 7 ПСК «Сахалин»         
27.09.15 «Деймунг Сангму» 1 : 7 ПСК «Сахалин»         
29.09.15 «Деймунг Сангму» 4 : 7 ПСК «Сахалин»
27.11.15 ПСК «Сахалин» 6 : 2 «Деймунг Сангму»
28.11.15 ПСК «Сахалин» 11 : 2«Деймунг Сангму»  
29.11.15 ПСК «Сахалин» 4 : 1 «Деймунг Сангму»

03.09.16 ПСК «Сахалин» 4:0 «Деймунг Киллер Вейлс»  

04.09.16 ПСК «Сахалин» 7:2 «Деймунг Киллер Вейлс»  

05.09.16 ПСК «Сахалин» 12:3 «Деймунг Киллер Вейлс» 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:56 +1
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