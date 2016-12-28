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Более тысячи детей стали гостями и участниками яркого ледового шоу на Сахалине

Более тысячи детей стали гостями и участниками яркого ледового шоу на Сахалине

В основу шоу легла история девочки из африканского племени, которая путешествует по разным уголкам Земли, даря людям свет и тепло

Более тысячи детей стали гостями и участниками яркого ледового шоу на Сахалине. Массовое новогоднее представление состоялось на арене дворца спорта «Кристалл» областного центра. Здесь с аншлагом прошла постановка сахалинских хореографов и тренеров по фигурному катанию  «Путешествие на край земли». Ее зрителями стали школьники Сахалинской области, которые в 2016 году добились высоких результатов в учебе, спорте и творчестве.

В основу шоу легла история девочки из африканского племени, которая путешествует по разным уголкам Земли, даря людям свет и тепло. На ледовой арене в это время происходит последовательная смена регионов планеты. Костюмы и танцы участников представления, световые и музыкальные эффекты помогают зрителю сформировать образы Антарктиды  и Северного полюса, Южной Америки и Дикого Запада, Кавказа и многих других частей и стран земного шара.  

Счастливый конец сказки «Путешествие на край земли», когда все герои истории, благодарные за подаренный огонь, пришли в племя девочки, вызвал на трибунах овации.

Постановка объединила более ста воспитанников отделения фигурного катания дворца спорта, а также танцевальные и творческие коллективы Южно-Сахалинска. Гостям праздника - лучшим школьникам Сахалинской области шоу подарило яркие эмоции, и зарядило духом новогодних праздников.

- Как будто сами побывали в разных уголках планеты, - поделилась впечатлениями одна из зрительниц представления, ученица школы №6 областного центра Ульяна Сахатова. – Трюки понравились, свет, все очень ярко и красочно.

- Для нашего Сахалина – это очень здорово и замечательно. У местных спортсменов есть возможность самореализоваться на большой арене. А у зрителей – напитаться энергией праздника, - сказала Наталья Ким из Южно-Сахалинска, которая пришла на шоу, чтобы посмотреть на выступление племянницы.

Поприветствовать гостей и участников праздника прибыл и губернатор области Олег Кожемяко.

- Хочу пожелать вам быть похожими на тех девчонок и мальчишек, которые здесь, во дворце спорта занимаются хоккеем и фигурным катанием, - обратился Олег Кожемяко к школьникам на трибунах. – Желаю всем на зимних каникулах бодрого настроения, занятий спортом и побольше улыбок!

Источник: пресс-служба правительства Сахалинской области

 

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Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:29 +2
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